Fatma Şahin'den Gazianteplilere 23 Nisan Çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatma Şahin'den Gazianteplilere 23 Nisan Çağrısı - Son Dakika

Fatma Şahin'den Gazianteplilere 23 Nisan Çağrısı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın eşsiz bir organizasyonla kutlanacağının müjdesini vererek, etkinlikler için vatandaşları balkonda eşlik etmeye çağırdı.

Fatma Şahin'den Gazianteplilere 23 Nisan Çağrısı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın eşsiz bir organizasyonla kutlanacağının müjdesini vererek, etkinlikler için vatandaşları balkonda eşlik etmeye çağırdı.


Büyükşehir Belediyesince salgın tehdidine karşı koruyucu ve önleyici tedbirler gözetilerek 23 Nisan kutlamaları için eşi görülmemiş bir etkinliğe imza atılacak. Korona virüs'e karşı kendini evlerinde izole eden vatandaşlara Başkan Fatma Şahin'in Gazi şehirden bir ricası var. Şahin, saat 19.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayarak Şehitkamil ve Şahinbey bölgesinde kamyonlarla fener alayı gerçekleştirilirken, halkı balkonlarda alkış tutmaya ve bayrak sallamaya davet ediyor.


15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan start verecek olan fener alayı, Şehitkamil ve Şahinbey ilçesine doğru 2 araçla hareket edecek. Araçların güzergahları ise şöyle:


Şahinbey için sırasıyla; Doğum Evi Kavşağı, Yaşam Hastanesi, Aslanlıbel Kavşağı, OPET Kavşağı, Mavikent Kavşağı, tramvay yolu, WİNMAR kavşağı, Nehir Düğün Salonu, Büyükuncu Cami, Diyar Sitesi Kavşağı, Karataş Spor Salonu, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Oska Kavşağı (LAPİS), Erdem Koleji Kavşağı, Gaziantep Üniversitesi Bulvarı, Çevik Kuvvet Kavşağı, Binevler Kavşağı, Ordu Caddesi, Harikalar Diyarı, Masal Parkı ve Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda fener alayı son bulacaktır.


Şehitkamil için ise sırasıyla, Nova Otel, Korutürk Caddesi, Zeugma Müzesi, Grand Otel, Kalyon Kavşağı, Emek Sağlık Ocağı, İkinci Bahar Lokantası, Diusburg Bulvarı, tramvay yolu, Metro Kavşağı, Anneler Parkı Kavşağı, Bahar Kavşağı, İpekyolu, Kalender Plaza, Şehitkamil Devlet Hastanesi, Hafız Tevfik Caddesi, Merinos Kavşağı, Saip Konukoğlu Caddesi, Otogar Kavşağı, Oto Senter Kavşağı, Gazikent Kavşağı, Milli Eğitim Sınav Merkezi, Amaç Yapı Sitesi ve son olarak Atakent Mahallesi'nde bitiş yapılacak. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Gaziantep, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 04:32 Kaynak: İHA

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