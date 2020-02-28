Fatma Şahin'den idlib şehitleri için baş sağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatma Şahin'den idlib şehitleri için baş sağlığı mesajı - Son Dakika

Fatma Şahin'den idlib şehitleri için baş sağlığı mesajı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fatma Şahin'den idlib şehitleri için baş sağlığı mesajı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.


Şahin mesajında; Türk ordusunun Suriye'de destansı bir mücadele verdiğini hatırlatarak, "Suriye'de yaşanan olaylara sessiz kalmayarak hem bölgede yaşanan insanlık dramını engellemek hem de ülkenin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla İdlib'de bulunan kahraman Türk askerleri, 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit edilmişlerdir. Vatanseverlik ruhuyla Suriye'de şehadete eren kahraman şehitlerimize şahsım ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
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