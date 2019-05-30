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Fatma Şahin'den Kadir Gecesi kutlaması

34 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yayımladığı mesajda Kadir gecesini kutladı.

Fatma Şahin'den Kadir Gecesi kutlaması, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yayımladığı mesajda Kadir gecesini kutladı. Kadir Gecesi'nde sema kapılarının sonuna kadar açıldığını hatırlatan Şahin, bu kutlu gecede dua ve tövbelerin kabul edildiğini kaydetti.

Fatma Şahin yayımladığı mesajında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği bir gece olduğunu ifade etti. Kadir gecesinin meleklerin yeryüzünü kuşattığı, bin aydan daha hayırlı olan bir esenlik ve selam gecesi olduğunun Kur'an-ı Kerim'de müjdelediğini vurgulayan Başkan Şahin mesajında "Kadir gecesini diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özellik, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasıdır. Kadir Gecesi sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir" ifadelerini kullandı. Şahin, şöyle devam etti: "Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerimizde, ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, her günü Kadir Gecesi maneviyatıyla yaşamaya gayret etmeliyiz. Kırgınlık, dargınlık, kin ve nefretin yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği egemen kılarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmalıyız. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı selam gecesinde, içten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dahil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir dünya için dua edelim. Bu duygularla Gaziantepli halkımızın ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun ifadalerini kullandı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:30 Kaynak: İHA
Gaziantep, Kadir Gecesi, Fatma Şahin, Güncel
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