Son Dakika Haberleri: Fatma Şahin'den Kurban Bayramı mesajı
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Fatma Şahin'den Kurban Bayramı mesajı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı'nın birliğin, beraberliğin, paylaşmanın ve infak etmenin bayramı olduğunu söyledi.

Fatma Şahin'den Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı'nın birliğin, beraberliğin, paylaşmanın ve infak etmenin bayramı olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, bayramların, sevgi ve saygıyı pekiştirmek, dayanışmayı arttırmak, milli ve kültürel değerleri daha da yüceltmek açısından güzel bir vesile teşkil ettiğini vurguladı.

Şahin, "Hakk'a teslimiyet ve kulluk vazifemizin en güzel tecellisi olan 'Kurban Bayramı' özü itibariyle yeryüzündeki bütün insanlığa barış, huzur ve kardeşlik çağrısı yapar. Hz. İbrahim ve oğlu İsmail'in teslimiyetini anlatan Kurban Bayramı, birlik, beraberlik, paylaşma ve infak etmenin bayramıdır. Bayram vesilesiyle yapılan ibadet, dua ve kesilen kurbanların Allah katında makbul olması en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı.

"Bu müstesna günleri büyükleri ziyaret ederek, küçükleri sevindirerek, kimsesizleri, yoksulları hatırlayarak, gönülleri kazanarak dolayısıyla bayramı maneviyatına uygun yaşayarak geçirmek lazım" diyen Şahin, çocuklara bayramları layıkıyla yaşatarak bayramların gelecek nesillere aktarılmasının elzem olduğuna da işaret etti.

Kurban Bayramı'nın millete, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini de dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı bu mübarek Kurban Bayramı'nda birbirimize daha bir candan sarılalım, birbirimizin yaralarını saralım, birbirimizin imdadına koşalım, sevinçte de kederde de bir olduğumuzu gösterelim. Hac vazifesini ifa etmek için mukaddes beldelerde bulunan hacılarımız başta olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin de bayramını kutluyorum. Bayramla birlikte daha çok hissettiğimiz kardeşlik ruhunun başta evlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalan tüm kardeşlerimizi kucaklamasını diliyor, bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle doyasıya yaşamanız temennisiyle bayramın İslam alemiyle birlikte tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
Kurban Bayramı, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:10 Kaynak: İHA
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