Fatma Şahin'den rahatlatan açıklama - Son Dakika
Son Dakika Yerel Fatma Şahin'den rahatlatan açıklama - Son Dakika

Fatma Şahin'den rahatlatan açıklama

6 saat önce

Fatma Şahin'den rahatlatan açıklama Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilerle telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, korona virüste Gaziantep'in Türkiye genelindeki düşük risk grubunda yer aldığını kaydetti.

Fatma Şahin'den rahatlatan açıklama

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilerle telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, korona virüste Gaziantep'in Türkiye genelindeki düşük risk grubunda yer aldığını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen online sistem ile basın açıklaması yaptı. Telekonferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıya ulusal ve yerel medya temsilcileri de katıldı. Toplantıda korona virüs ile mücadele yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Fatma Şahin, "Küresel bir sorun ile ulusal bir mücadele yapıyoruz. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Bütün insanlığı ilgilendiren bu çok önemli meselede, milletimizin, şehrimizin her bir kardeşimizin, canı, malı, ailesi, nesli bize emanet. Milletimizle kader birliği yapmış bir ekip olarak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olma anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Gerekli her türlü tedbirlerin alındığını belirten Şahin, acil eylem planı ve orta vadeli planlamalarında hazırlandığını kaydetti.


E- muhtar dönemi

Başkan Şahin, hazırlanan online hizmetler kapsamında e muhtar uygulamasına Türkiye'de ilk kez Cuma günü başlayacaklarını kaydetti. Bu güne kadar kent protokolü ile telekonferans yöntemi ile online toplantılar gerçekleştirdiklerini da anlatan Şahin, "Cuma günü e muhtar uygulaması hayata geçiriliyor. Türkiye'de ilk kez olacak. Şehirdeki en büyük mahallelerden başlamak üzere valimiz ile birlikte muhtarlık toplantısı yapacağız. Valimizden emniyet, jandarmadan, ilçe belediyemizden tarım müdürlüğü, sağlık müdürlüğüne kadar her yetkilinin katılacağı bir toplantı olacak. Online olarak bağlanacak, neler yaşanıyor, beklentiler neler telekonferans şeklinde konuşulacak. Bu şekilde sistemi geliştiriyoruz. Pazartesi günü milletvekilimizi ve bakanımıza bilgi vermek için online toplantı yapacağız. Bu gün gazetecilerimizle yaptığımız telekonferarans da çok önemli" şeklinde konuştu.

Şahin, kentte eczanelerden berberlere ve toplu taşıma araçlarına kadar insanların kalabalık olarak bulunduğu her yerde dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini, sosyal mesafe gibi hijyen kurallarına riayet edildiğini de sözlerine ekledi.


Gaziantep düşük risk grubunda

Fatma Şahin, gazetecilerin sorusu üzerine korona virüs vakaları ile ilgili vatandaşları rahatlatan açıklamalarda bulundu. Fatma Şahin, "Türkiye ortalamasının altındayız. Düşük risk grubundayız. Bu önlemleri ciddi bir şekilde almaya devam etmeliyiz. .Vaka sayımız itibariyle yoğun bakım ünitelerimiz, solunum cihazlarımız ve yatak kapasitemiz ilgili de bir ihtiyaç gözükmüyor. Türkiye ortalamasının altındayız. Düşük risk grubundayız. Bu önlemleri, ciddi ve sürdürülebilir şekilde almaya devam etmeliyiz. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu şehir bazlı rakamları vermiyor. Biliyoruz ki Türkiye ortalamasının altındayız. Her şehirde pozitif vakalar var ama sayısal olarak, risk grubu olarak, bizler yani şehrimiz riskin düşük olduğu grupta bulunuyor" ifadelerini kullandı.


Ateş ölçer sayısı arttırılacak

Fatma Şahin, korona virüsün nedeniyle 20 adet ateş ölçer temin ettiklerini Cuma günü ise sipariş verilen 70 ateş ölçme cihazının daha teslim alınacağını ifade etti. Kentin giriş çıkışları başta olmak üzere kentin merkezinde de insanların taramadan geçirileceğini anlatan Şahin, "Ateş ölçerlerimiz yurt dışından geliyor. 20 tane temin ettik, Cuma günü sayısı 90'a çıkıyor. Şehir girişlerinde giriş çıkanlarını taramış olacağız. İkinci aşamada ise şehir merkezlerinde bu çalışmayı yürüteceğiz" dedi.

Şahin, kentteki Suriyelilere ise korona virüs ile ilgili basılan Arapça broşürlerle gerekli ikazların yapıldığı ve alınabilecek tedbirlerin anlatıldığını kaydetti.

Fatma Şahin'den rahatlatan açıklama

Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:44 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi
Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu         
00:52
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu         
00:49
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor         
00:24
Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi         
00:22
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi         
23:56
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız         
23:49
İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü         
23:48
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi         
23:47
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi         
23:47
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum         
23:33
Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu         
23:28
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi         
23:15
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti         
22:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi         
22:38
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı         
22:11
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor         
22:07
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü         
22:03
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi         
21:58
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek         
21:50
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım         
21:47
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde         
21:45
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor         
21:44
Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti         
21:27
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı         
21:07
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı         
21:00
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak         
20:59
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü         
20:53
New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı         
20:30
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi         
20:29
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 02:16:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatma Şahin'den rahatlatan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]