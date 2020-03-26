Fatma Şahin'den rahatlatan açıklama - Son Dakika

Fatma Şahin'den rahatlatan açıklama

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilerle telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, korona virüste Gaziantep'in Türkiye genelindeki düşük risk grubunda yer aldığını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen online sistem ile basın açıklaması yaptı. Telekonferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıya ulusal ve yerel medya temsilcileri de katıldı. Toplantıda korona virüs ile mücadele yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Fatma Şahin, "Küresel bir sorun ile ulusal bir mücadele yapıyoruz. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Bütün insanlığı ilgilendiren bu çok önemli meselede, milletimizin, şehrimizin her bir kardeşimizin, canı, malı, ailesi, nesli bize emanet. Milletimizle kader birliği yapmış bir ekip olarak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olma anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Gerekli her türlü tedbirlerin alındığını belirten Şahin, acil eylem planı ve orta vadeli planlamalarında hazırlandığını kaydetti.



E- muhtar dönemi

Başkan Şahin, hazırlanan online hizmetler kapsamında e muhtar uygulamasına Türkiye'de ilk kez Cuma günü başlayacaklarını kaydetti. Bu güne kadar kent protokolü ile telekonferans yöntemi ile online toplantılar gerçekleştirdiklerini da anlatan Şahin, "Cuma günü e muhtar uygulaması hayata geçiriliyor. Türkiye'de ilk kez olacak. Şehirdeki en büyük mahallelerden başlamak üzere valimiz ile birlikte muhtarlık toplantısı yapacağız. Valimizden emniyet, jandarmadan, ilçe belediyemizden tarım müdürlüğü, sağlık müdürlüğüne kadar her yetkilinin katılacağı bir toplantı olacak. Online olarak bağlanacak, neler yaşanıyor, beklentiler neler telekonferans şeklinde konuşulacak. Bu şekilde sistemi geliştiriyoruz. Pazartesi günü milletvekilimizi ve bakanımıza bilgi vermek için online toplantı yapacağız. Bu gün gazetecilerimizle yaptığımız telekonferarans da çok önemli" şeklinde konuştu.

Şahin, kentte eczanelerden berberlere ve toplu taşıma araçlarına kadar insanların kalabalık olarak bulunduğu her yerde dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini, sosyal mesafe gibi hijyen kurallarına riayet edildiğini de sözlerine ekledi.



Gaziantep düşük risk grubunda

Fatma Şahin, gazetecilerin sorusu üzerine korona virüs vakaları ile ilgili vatandaşları rahatlatan açıklamalarda bulundu. Fatma Şahin, "Türkiye ortalamasının altındayız. Düşük risk grubundayız. Bu önlemleri ciddi bir şekilde almaya devam etmeliyiz. .Vaka sayımız itibariyle yoğun bakım ünitelerimiz, solunum cihazlarımız ve yatak kapasitemiz ilgili de bir ihtiyaç gözükmüyor. Türkiye ortalamasının altındayız. Düşük risk grubundayız. Bu önlemleri, ciddi ve sürdürülebilir şekilde almaya devam etmeliyiz. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu şehir bazlı rakamları vermiyor. Biliyoruz ki Türkiye ortalamasının altındayız. Her şehirde pozitif vakalar var ama sayısal olarak, risk grubu olarak, bizler yani şehrimiz riskin düşük olduğu grupta bulunuyor" ifadelerini kullandı.



Ateş ölçer sayısı arttırılacak

Fatma Şahin, korona virüsün nedeniyle 20 adet ateş ölçer temin ettiklerini Cuma günü ise sipariş verilen 70 ateş ölçme cihazının daha teslim alınacağını ifade etti. Kentin giriş çıkışları başta olmak üzere kentin merkezinde de insanların taramadan geçirileceğini anlatan Şahin, "Ateş ölçerlerimiz yurt dışından geliyor. 20 tane temin ettik, Cuma günü sayısı 90'a çıkıyor. Şehir girişlerinde giriş çıkanlarını taramış olacağız. İkinci aşamada ise şehir merkezlerinde bu çalışmayı yürüteceğiz" dedi.

Şahin, kentteki Suriyelilere ise korona virüs ile ilgili basılan Arapça broşürlerle gerekli ikazların yapıldığı ve alınabilecek tedbirlerin anlatıldığını kaydetti.