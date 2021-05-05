Fatma Şahin'den tam kapanmada çiçekçi esnafına destek - Son Dakika

Fatma Şahin'den tam kapanmada çiçekçi esnafına destek

05.05.2021 14:44
Fatma Şahin'den tam kapanmada çiçekçi esnafına destek, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 17 günlük tam kapanma nedeniyle kepenk indiren şehir genelindeki çiçekçi esnafına destek eli uzattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 17 günlük tam kapanma nedeniyle kepenk indiren şehir genelindeki çiçekçi esnafına destek eli uzattı. Kentteki her bir esnaftan çiçek alan Büyükşehir ekibi, 65 yaş ve üstü kadınlara Anneler Günü münasebetiyle hediye etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip Korona virüs (Covid-19) önlemleri dolayısıyla İçişleri Bakanlığınca alınan 17 günlük tam kapanma kararının ardından esnaf ve çalışanlar için müjdelediği 10 milyon Türk lirası nakdi yardım kapsamında çiçekçileri unutmadı. Tam kapanma çerçevesinde il genelindeki bütün çiçekçilere destek oldu. Hazırlanan buketler de 65 yaş ve üzeri kadınlara Anneler Günü dolayısıyla dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Botanik Bahçesi'nde çiçekçilerden alınan buketler toplandı. Çiçeklerin üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in mesajının da olduğu buketler hazırlanarak dağıtıma hazır hale getirildi. 90 firmadan alınan buketler, binlerce 65 yaş ve üzeri kadına Anneler Günü öncesi hediye edildi.

Anneler günü öncesi çiçekçileri yönelik ekonomik destek sevindirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'e tam kapanma döneminde destek olduğu için teşekkür eden Gaziantep Fotoğraflar ve Çiçekçiler Odası Başkanı Mehmet Ebçem "Her şeyden önce Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim. Bizim bu dar günlerimizde hele ki 17 günlük tam kapanma sürecinde Anneler Günü dolayısıyla çok yoğun çalışacağımız bir dönemde bize destek oldu. Gaziantep'te bulunan bütün çiçekçilerden çiçek alarak Anneler Günü münasebetiyle vatandaşa dağıtacağının sözünü verdi. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin çiçekçileri pandemi sürecinde unutmadan gerçekleştirdiği bu çalışma dolayısıyla esnafta unutulmadığını fark etti" ifadelerini kullandı.

Destekten esnaf memnun

Gaziantep Fotoğraflar ve Çiçekçiler Odası İkinci Başkanı Cuma Çelik ise çiçekçilere yönelik yapılan destekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "17 günlük kapanma sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Gaziantep genelindeki tüm çiçekçilerle ilgili bir yardımı oldu. Tam kapanma nedeniyle elimizde kalan çiçeklerimizi Başkanımız Fatma Şahin alarak vatandaşlara dağıtacağını söyledi. Bizim esnaf olarak da bu çalışma iyi bir karşılık buldu. Esnafımızın Başkan Fatma Şahin'in yapmış olduğu yardımdan mutlu olduğunu söyleyebilirim. Dönüşler şimdiye kadar hep olumlu yönde oldu" dedi.

65 yaş üstü anneler unutulmadı

Pandemi dolayısıyla vakitlerinin büyük bir bölümünü evde geçirmek zorunda kalan 65 yaş üstü kadınlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Gününde unutulmadı. Belediye ekipleri mahalle mahalle gezerek Covid-19 kurallarına uygun bir şekilde 65 yaş üstü kadınların Anneler Gününü kutlayarak çiçek hediye etti.

Şahin'e teşekkür ederiz

Hediye edilen çiçekler için teşekkür eden 65 yaş üstü Emine Durgun, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e bizlere gönderdiği çiçekler için teşekkür ederim. Kızlarım şehir dışında kızlarımın yerine bu yılki Anneler Günü hediyesini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den aldım. Böylesine güzel çalışmaların devamlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Şükriye Aylan Seheroğlu ise Anneler günü münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e düşüncelerinden dolayı teşekkürlerini ifade ederek, "Moralimiz yerine geldi. Yaşımız gereği salgından dolayı dışarı da çıkamıyoruz. Belediye ekiplerini bu nedenle ellerinde çiçeklerle bizleri karşılaması bizleri ayrı mutlu etti" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fatma Şahin'den tam kapanmada çiçekçi esnafına destek
Fatma Şahin'den tam kapanmada çiçekçi esnafına destek
Fatma Şahin'den tam kapanmada çiçekçi esnafına destek
Fatma Şahin'den tam kapanmada çiçekçi esnafına destek

Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatma Şahin'den tam kapanmada çiçekçi esnafına destek - Son Dakika


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