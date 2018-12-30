Son Dakika Haberleri: Fatma Şahin'den Yeni Yıl Mesajı

Fatma Şahin'den Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Fatma Şahin, yeni yıl mesajı yayımladı.

Fatma Şahin'den Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Fatma Şahin, yeni yıl mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, 2018 yılının kent açısından son derece olumlu bir yıl olduğunu belirtti.

Yeni yılda birçok projeyi daha hizmete sunacaklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Şehrimizin çehresini değiştiren kentsel dönüşüm alanları, parklar, meydanlar, otoparklar, müzeler, köprülü kavşaklar, millet bahçeleri, spor merkezleri, sosyal tesisleri değerli vatandaşlarımızın hizmetine başladı. Şehrimizin gücüne ve potansiyeline yakışır dev projelerimiz olan Düzbağ Projesi ile Gazi şehrimizin 2070 yılına kadar su ihtiyacını çözdük. Günlük 200 bin yolcu taşıyacak olan, 25 kilometrelik 16 istasyonluk dev Gaziray Projemiz tamamlanmak üzeredir. Gar-Düztepe– Şehir Hastanesi hattı üzerinde metro projemizin yapımına başladık. 50 bin konutluk Kuzeyşehir ve Viyadük Projesinde 3 bin konut, 17 dükkan, 2 cami, 4 ticaret merkezi tamamlandı. 2019 yılı itibariyle 10 bin konut tamamlanmış olacak İnşallah."

Şahin, mesajında 2019 yılının dünyada barış ve kardeşliğin egemen olduğu, umut ve mutluluk dolu bir yıl olmasını da temenni etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:19 Kaynak: AA

Gaziantep, Fatma Şahin, Güncel
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