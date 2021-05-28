Fatma Şahin: "Dünya küresel bir sorunla karşı karşıya" - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde düzenlediği basın toplantısında, "Dünya küresel bir sorunla karşı karşıya. Her ülke küresel sorunla kendi ulusal mücadelesini veriyor, kendi vatandaşlarını koruyarak en az zararla bundan çıkmaya çalışıyor" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, davet edildiği OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonunun toplantısı nedeniyle bulunduğu Paris'te temaslarını sürdürüyor. OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na (Champion Mayors), Türkiye'den davet alan ilk belediye başkanı olan Fatma Şahin, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Paris'teki temaslarını anlatan Şahin, "OECD, Türkiye'nin yıllardır içinde olduğu, bütün kıtaların temsil edildiği ABD, Amerika ve Asya ülkelerinin temsil edildiği çok önemli çatı kuruluş. Ekonomi başta olmak üzere kapsayıcılık gibi çok önemli projelerin hayata geçirildiği, Türkiye'nin içinde olduğu önemli bir çatı kuruluş" dedi.

2016 yılında bu çatı kuruluş altında bir inisiyatif oluşturulduğunu sözlerine ekleyen Bakan Şahin, "Çünkü kalkınma yerelde başlıyor, demokrasi yerelde başlıyor. En büyük uygulamalar şehirlerde, şehirlerin tecrübelerini birbirleriyle paylaşıldığı şampiyon başkanlık inisiyatifinde Paris Belediye Başkanlığında çalışmaya başladı. İlk kez Türkiye'den bir davet aldık. Bu inisiyatif içerisinde Gaziantep şehrinin içinde olmasıyla ilgili bir davet aldık. Bugün, ilk toplantımıza katılacağı" ifadelerini kullandı.

İlk toplantının ardından çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekleyen Şahin, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Dünya küresel bir sorunla karşı karşıya. Her ülke küresel sorunla kendi ulusal mücadelesini veriyor, kendi vatandaşlarını koruyarak en az zararla bundan çıkmaya çalışıyor. Burada en önemli kısım da yerel uygulamalar. Yerel uygulamalar, şehirlerde ülkelerin politikalarına göre çok hızlı ön alması ve şehirlerdeki doğru uygulamalarını bu süreçte inisiyatif alması gerekiyordu. Neden Gaizantep diye sorabilirsiniz. Burada 8 başlık var. Bu sekiz başlığın içerisini en dolduran ve buradaki yaptığı çalışmaları OECD'ye veren ve en önemlisi de OECD Genel Sekreterinin bu çalışmaları gelip yerinde görmesiyle ilgili bir karar alındı. Biz, Gaziantep Belediyesi olarak bu insiyatife davet edilmemizden çok mutluyuz. Ülkemizde pozitif gündem oldu"

Türkiye Belediye Birliği Başkanı olduğunu da dile getiren Fatma Şahin, "Türkiye'den 81 ilden biri buraya girdi diye de bakmamak lazım. Aslında Türkiye'nin yerel kalkınmada geldiği noktayı gösteren önemli bir başarı olarak görüyoruz" dedi.

"Dünya küçüldü, Gaziantep büyümeye devam etti" ifadesini kullanan Fatma Şahin, "en büyük sorun mobilite. Akıllı ulaşımın alt yapısını oluşturup 2017 yılında başlattığımız kendi bilgi işlem alt yapımızla pandemide şüpheli, temaslı ya da pozitif durumu olma biri ile toplu taşımaya girmeden Gaziantep kartını iptal ettik. Bunu uygulayan sayılı şehirlerden biriyiz" ifadelerini kullandı. - PARİS