Fatma Şahin'e Coşkulu Karşılama

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Üsküdar Seçim Kurulu'nda AK Partili Grup ile Polis Arasında Kavga Çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız