Fatma Şahin'e Esnaf Gezisinde Yoğun İlgi
1 saat önce
Vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakının Büyükşehir adayı Fatma Şahin'e esnaf gezisinde yoğun ilgi gösterdi.
Vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakının Büyükşehir adayı Fatma Şahin'e esnaf gezisinde yoğun ilgi gösterdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Büyükşehir adayı Fatma Şahin seçim çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Şoförali esnafını ziyaret eden Şahin'e hem esnaf hem de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Esnafın dertlerini dinleyen Şahin projeler hakkında esnafı bilgilendirdi. Yoldan geçen vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Fatma Şahin, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.
Bakanlığı döneminde gözünü ameliyat ettirdiği bir vatandaşla karşılaşan Şahin hayır duası alarak esnaf gezisini sürdürdü. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:23 Kaynak: İHA
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