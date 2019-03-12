Son Dakika Haberleri: Fatma Şahin'e Vatan Mahallesinde Miting Gibi Karşılama

Fatma Şahin'e Vatan Mahallesinde Miting Gibi Karşılama

48 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mevcut Başkanı ve Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Fatma Şahin vatan mahallesinde yoğun ilgiyle karşılandı.

Fatma Şahin'e Vatan Mahallesinde Miting Gibi Karşılama, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mevcut Başkanı ve Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Fatma Şahin vatan mahallesinde yoğun ilgiyle karşılandı.

Seçim Çalışmaları Kapsamında mahalle ziyaretlerine gece gündüz demeden devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, doğudan göç eden vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Vatan mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun kalabalıktan dolayı mitinge dönüşen karşılama Şahin, AK Partinin tüm yasakları kaldıran parti olduğunu belirterek, hiçbir mahalleyi diğer mahalleden ayırt etmediklerini söyledi. Ne Barak mahallesinin Vatandan ne İbrahimli'nin kendileri için bir başka mahalleden bir farkı olmadığını belirterek, önce insan önce vatan dediklerinin altını çizdi.

Fatma Şahin'i karşılamaya gelen ve alanı dolduranların büyük bölümünün ise kadın ve kızlar olması dikkat çekti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:32 Kaynak: İHA

Gaziantep, Fatma Şahin, Güncel
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