Fatma Şahin: Gaziantep'te 2020'nin her ayında uluslararası etkinlik yapılacak - Son Dakika
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Fatma Şahin: Gaziantep'te 2020'nin her ayında uluslararası etkinlik yapılacak

22 dakika önce

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında yapılacak projeleri kente görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile paylaştı.

Fatma Şahin: Gaziantep'te 2020'nin her ayında uluslararası etkinlik yapılacak, System.String[]

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında yapılacak projeleri kente görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile paylaştı.

Şahin, bir restoranda düzenlenen değerlendirme toplantısında, 2020 yılında her ay uluslararası bir etkinlik olacağını ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki bir restoranda basın mensupları ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen basın toplantısına Şahin'in yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programda konuşan Fatma Şahin, projelerin ekip işi olduğunu ifade ederek 2020 yılı çok önemli olduğunu söyledi.

Şahin, "Akıllı şehirler konusunda çok önemli çalışmalar başlattık. Sorunlara teknolojik alt yapı oluşturmak ve strateji üreterek teknolojiyi kullanarak vatandaş odaklı insanlarımızın yaşam standartlarını iyileştirecek çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Şahin,2020 yılı içerisinde her ay uluslararası bir etkinlik olacağını söyleyerek,  " TEKNOFEST buraya geliyor. Bu tesadüf değil. İstanbul'da 1 milyon 5 bin insanın ziyaret ettiği, 50 bin kişinin, en akıllarının, en iyilerin yarıştığı çok önemli bir organizasyon. TEKNOFEST Gaziantep'e geldiyse bu şehre olan güvendir. Bunu bir festivalden çok daha farklı görüyorum" dedi.

2020 yılında göç temalı uluslararası film festivalinde Gaziantep'te düzenleneceğini söyleyen Şahin, Her ay uluslararası etkinliklerimiz var. Dünyanın en iyi göç filmlerini Gaziantep'e getirmek istiyoruz dediler. Her ay böyle etkinlikler var. 2020 yılını bu yüzden çok önemli buluyorum. Yerelden evrensele bu şehri hazırlamamız lazım" şeklinde konuştu.

'DÜNYANIN 10'UNCU EKONOMİSİ OLMAK İSTİYORUZ'

Fatma Şahin, Gaziantep'i ekonomik olarak geliştirmek istediklerini söyleyerek, "Dünyanın 10'uncu ekonomisi olmak istiyoruz. Rakamlara baktığınızda buna en yakın olan şehir biziz" ifadelerine yer verdi.

Program sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, bir sunum yaparak, kentteki projeleri anlattı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yapılması planlanan cami ile ilgili söz konusu meydana da yine Millet Bahçesi ile yeterli ölçekte bir cami yapılacağını ifade etti.

Cihan, 2020 yılında konuttan ulaşıma, sağlıktan spora ve çevreciliğe kadar birçok projenin yapılacağının bilgisini verdi.


Fatma Şahin, Gaziantep, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:31 Kaynak: DHA
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