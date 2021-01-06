Fatma Şahin' için ilginç tasvir - Son Dakika

Fatma Şahin' için ilginç tasvir

06.01.2021 16:41
Fatma Şahin' için ilginç tasvir, System.String[]

Gaziantep'te inşaatı süren Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'ni ziyarette konuşan Antep Fıstığı Yapı Kooperatifi başkanı Hızır Arıkök, Gaziantep büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e hitaben "Dağları karaya, karayı paraya çeviren başkanımız var" dedi.

Gaziantep'te inşaatı süren Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'ni ziyarette konuşan Antep Fıstığı Yapı Kooperatifi başkanı Hızır Arıkök, Gaziantep büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e hitaben "Dağları karaya, karayı paraya çeviren başkanımız var" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Büyükşehir Sanayi ve Endüstrü Merkezi'ne (BÜSEM) giderek, çalışmaları yerinde gördü. Bölgedeki fıstıkçılar, gıda toptancıları, nakliyeciler, baharatçılar ve TIR dorsecileri tek bir merkezde toplayacak olan proje ilgili protokol kooperatifin başkanlarıyla görüşen Fatma Şahin ve beraberindekiler, yapılan inşa ve projenin özellikleri hakkında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan'dan bilgi aldı. Protokolün takdirini toplayan ve övgüyle bahsettikleri BÜSEM'de Antep Fıstığı Yapı Kooperatifi Başkanı Hızır Arıkök protokole hitaben yaptığı konuşmada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, "Dağları karaya, karayı paraya çeviren bir belediye başkanımız var" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. Protokol daha sonrasında BÜSEM içerisinde yer alacak ve gıda toptancılarına hitap edecek yeni sitenin temellerini attı.

Yeni yılda mega projeler

Merkezin hayata geçirilmesi için yoğun bir tempoyla çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent merkezinden BÜSEM'i birbirine bağlayacak yeni yolların yapımını sürdürürken projede 24 kilometrelik yol çalışmasını tamamlandı. 1.8 milyon metreküp dolgu ve 500 bin metreküp yarma çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca Gaziaray'da gerçekleşen çalışmaları ve tünelleri ziyaret eden protokol bilgi aldı, son durumu değerlendirdi. Milletvekilleri Gaziray'ı bir vizyon projesi olarak değerlendirdi.

"Gaziray Türkiye'nin çılgın projelerinden biri"

Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını değerlendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, "Yatırımları gördüğümüzde sanki Türkiye'nin büyük şantiyelerinden birisindeyiz gibi inanılmaz projelere imza atılmış. Bugün Gaziray'ı görünce Türkiye'nin çılgın projelerinden biri ama Gaziantep'te çılgın bir şehir. Bütün büyük projelere imza atmış, kendi için değil bölge toplumları içinde var olan bir şehir. Gaziantep vizyon, gelecek, hayaller şehri ve en güzel hayallerini de projeye dönüştürüyor. Bu projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyor kutluyorum" dedi.

"Attığı adımlarla sektörleri çağdar ve modern alanlara kavuşturuyor"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer inceleme sonrası yaptığı açıklamada Gazi şehrin sağına rağmen büyümeye devam ettiğini aktararak, "Kendi ekosistemini kendi içinde oluşturan bir şehir. Büyükşehir Belediyesi'nin attığı adımlarla kentteki bütün sektörler yeni bir alana kavuşuyor çağdaş ve modern. Kendi sistemini kendi harekete geçirerek büyüyor. Bugün gezilen projelerde binlerce işçi çalışıyor. Merkez bittikten sonra çeşitli iş grupları çalışacak. Şehrin her tarafı şantiye. Her alanda çok önemli gelişmeler var. Dikkat çeken Gaziantep yeni noktaya gelecek" şeklinde konuştu.

"Çok titiz bir çalışma yapılmış"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise yaptığı açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önderliğinde yeni bir iş sahası olan BÜSEM bu bölgede yapılıyor. İnanılmaz bir hizmet. Çok büyük çalışma ve emekler verilmiş. Büyükşehir çok titiz çalışma göstermiş. Önümüzdeki 30-40 yılı planlayan bir çalışma" dedi.

"Büyüyen ve gelişen Gaziantep önemli bir üst olacak"

Gaziantep sanayisi ve ticaretiyle büyüdüğüne dikkat çeken AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, "Bir üretim merkezi. Pandemide de gerek gıda sektöründe gerek sağlık sektöründe üretimiyle Dünya ve Türkiye'de gerçekten önemli bir vazifeyi üstlendi. GATEM'in kat kat büyük bir ticaret merkezi oluşuyor. Büyüyen ve gelişen Gaziantep gelecekte çok önemli bir üst olacak" ifadelerini kullandı.

"BÜSEM Gaziantep'in ne kadar büyüdüğünü gösteriyor"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, projenin detaylandırmasını överek, "BÜSEM Gaziantep'in ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Bu yıl ihracatta rekor kırdık. Bunu besleyen bu bölgeler. GATEM'den daha büyük bir tesis yapılıyor" ifadelerine yer verdi.

"Çok hızlı hareket ediliyor"

Projeleri inceleme fırsatı bulduklarını söyleyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, "Projeler özenle hazırlandı. Arazi eğimli ama büyük işler başarılıyor. Bir arada projelendirme, detaylandırma ve uygulanma yapılması hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Burada çok hızlı hareket ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Şehir bir şantiye"

Proje çalışmalarının yerinde görmenin avantaj olduğunu ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ise, "Burada çeşitli meslek kolları taşınmış olacak. Pandemi ortamında da şehirde faaliyet devam ediyor. Şehir bir şantiye. En kısa zamanda bittiğini görürüz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fatma Şahin' için ilginç tasvir
Fatma Şahin' için ilginç tasvir
Fatma Şahin' için ilginç tasvir
Fatma Şahin' için ilginç tasvir
Fatma Şahin' için ilginç tasvir
Fatma Şahin' için ilginç tasvir

Fatma Şahin, Gaziantep, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatma Şahin' için ilginç tasvir - Son Dakika


Son Dakika

İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor Beşiktaş, Mario Mandzukic'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor Kıskançlık nedeniyle eski karısı ve onun sevgilisini kurşuna dizdi Dünya korona illetiyle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu
İmamoğlu, pandemi koşulları nedeniyle metro zammını erteledi İmamoğlu, pandemi koşulları nedeniyle metro zammını erteledi         
16:23
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız         
15:54
Son dakika: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü Son dakika: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü         
15:41
Liverpool'dan Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklif Liverpool'dan Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklif         
15:35
4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu 4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu         
14:40
Boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit eden kocanın, annesini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı Boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit eden kocanın, annesini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı         
14:04
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
13:01
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim         
11:17
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Fahriye Evcen müjdeli haberi verdi: Ekrana dönmek istiyorum Fahriye Evcen müjdeli haberi verdi: Ekrana dönmek istiyorum         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 16:45:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatma Şahin' için ilginç tasvir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei