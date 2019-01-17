Son Dakika Haberleri: Fatma Şahin'in Amcası Defin Edildi

Fatma Şahin'in Amcası Defin Edildi

8 dakika önce

Fatma Şahin'in amcası defin edildi Belediye Başkanı Şahin'in acı günüGAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in amcası Mehmet Kıymık hayatını kaybetti.

Fatma Şahin'in amcası defin edildi
Belediye Başkanı Şahin'in acı günü

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in amcası Mehmet Kıymık hayatını kaybetti.
Bir süredir hasta olduğu öğrenilen Kıymık'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Şireci Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze törenine katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Sayın Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İlçe Belediye Başkanları, Oda Başkanları, Kamu ve Kurum müdürleri, sanayiciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:59 Kaynak: İHA

Edibe Şahin, Gaziantep, Fatma Şahin, Yerel
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