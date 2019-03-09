Son Dakika Haberleri: Fatma Şahin'in Gözyaşları

Fatma Şahin'in Gözyaşları

1 saat önce

Gaziantep Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşadıkları zorlukları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Fatma Şahin'in Gözyaşları, System.String[]
Gaziantep Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşadıkları zorlukları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

AK Parti eski il teşkilat yemeğine katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 17 yıl önce AK Parti yönetimine girdiğinde duyduğu heyecanı halen kalbinde ilk günkü gibi taşıdığını söyledi. Şahin, Cumhurbaşkanı ve AK Partiye yapılan haksızlıkları, yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Haksızlıkları anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Fatma Şahin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan haksızlıkları anlatırken gözyaşlarını tutamayarak, "Bu 17 yılda çok haksızlık ve zulme şahit oldum. Ben milletvekili oldum ancak Cumhurbaşkanımız olamadı. İzin vermediler. Partinin kapanması için yapılanlar, 17-25 aralık, 15 Temmuz, 367 krizi gibi nice haksızlıklar, hukuksuzluklara şahit oldum" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:52 Kaynak: İHA

Gaziantep, Fatma Şahin, Güncel
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