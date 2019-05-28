Son Dakika Haberleri: Fatma Şahin kadınlarla birlikte yuvalama yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Fatma Şahin kadınlarla birlikte yuvalama yaptı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyle Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretinde karşılaştığı ve bayram sofralarının vazgeçilmezi olan yuvalama yemeği için hazırlık yapan kadınlara yardım etti.

Fatma Şahin kadınlarla birlikte yuvalama yaptı, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyle Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretinde karşılaştığı ve bayram sofralarının vazgeçilmezi olan yuvalama yemeği için hazırlık yapan kadınlara yardım etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'ne gitti. Şahin, 74030 Nolu Cadde'de Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmesi, geleneksel Gaziantep yemeği olan yuvalama yemeğini hazırlayan Güzel Canbolat ve komşularıyla karşılaştı. Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında gittiği Onur Mahallesi'nde, Ramazan Bayramı hazırlığı yapan mahalleli kadınlarla birlikte yuvalama (yuvarlama) yaptı. Şahin, çocukluğunun komşularla yuvalama yuvarlayarak geçtiğini belirterek, 2012 yılında vefat eden annesi Perihan Kıymık ile yuvalama yaparken anılarının aklına geldiğini söyledi. Başkan Şahin, bir süre yuvalama yaparak, kadınlarla sohbet etti.

Fatma Şahin, 74030 ve 74045 Nolu caddelerde incelemede bulunarak, esnaf ile görüştü. Mahallelinin sorun ve şikayetlerini de dinleyen Şahin, yeni seçilen Onur Mahallesi Muhtarı Sami Hızal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şahin, muhtarlık önünde kendisini bekleyen mahallelilerle de görüşerek, tek tek ilgilendi.

Ziyaretleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Fatma Şahin, birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün simgesi olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında vatandaşların gönlüne dokunmak, onlarla gönül bağı kurmak ve sorunları yerinde dinlemek istediklerini vurguladı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:11 Kaynak: İHA
Gaziantep, Fatma Şahin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 28 Mayıs Salı İl İl İftar Vakitleri Meteoroloji açıkça uyardı: Hastalar, çocuklar ve yaşlılar dışarı çıkmasın! Sigortacılardan aracıyla bayram tatiline çıkacaklara uyarı: Poliçelerinizi kontrol edin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:09:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatma Şahin kadınlarla birlikte yuvalama yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]