Son Dakika Haberleri: Fatma Şahin Kendisine Olan İlgiyi Tek Cümleyle Açıkladı

Fatma Şahin Kendisine Olan İlgiyi Tek Cümleyle Açıkladı

10 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mevcut Başkanı ve Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, gittiği her yerde kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşların ilgisini 'Seversen sevilirsin' cümlesiyle özetledi.

Fatma Şahin Kendisine Olan İlgiyi Tek Cümleyle Açıkladı, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mevcut Başkanı ve Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, gittiği her yerde kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşların ilgisini 'Seversen sevilirsin' cümlesiyle özetledi.

Seçim Çalışmaları Kapsamında mahalle ziyaretlerine gece gündüz demeden devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kendisine gösterilen yoğun ilginin sırrını tek cümleyle açıkladı. Şahin, Coşkulu kalabalıkların kendisine ilgisini 'Seversen sevilirsin' cümlesiyle özetledi. İstiklal mahallesini ziyaret eden Şahin, gecenin ilerleyen saatine rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Şahin, "İstiklal mahallesi ayakta, bu kalabalık 31 Mart'ın habercisi, 31 Martta yeni bir destan yazacağız. Onların yüreğindeki ışık geceyi aydınlatıyor" dedi.

Fatma Şahin coşkulu kalabalıkların sırrını soran gazetecilere tek cümlelik bir yanıt vererek, "Seversen sevilirsin" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:59 Kaynak: İHA

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