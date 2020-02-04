Fatma Şahin, kitap kafede gençlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatma Şahin, kitap kafede gençlerle buluştu - Son Dakika

Fatma Şahin, kitap kafede gençlerle buluştu

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gençliğin Geleceğini Birlikte İnşa Ediyoruz" anlayışından hareketle öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbetlere bir yenisini daha ekledi.

Fatma Şahin, kitap kafede gençlerle buluştu, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gençliğin Geleceğini Birlikte İnşa Ediyoruz" anlayışından hareketle öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbetlere bir yenisini daha ekledi. Gençlerin sıkıntılarını dinledi, tavsiyelerde bulundu.


Geleceğin teminatının gençler olduğunu her platformda dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kitap Kafe'de lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi, kendi deneyimlerinden yola çıkarak gençleri motive etti. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri hakkında bilgilendirdi. Sohbetine devam eden Başkan Fatma Şahin, bilinçli bireyin önemine işaret ederek, "Gençlerimiz ülkemizin geleceğini oluşturuyor. Bugünün başkanları nasıl bizlersek, bizlerden sonra bu makamları gençlerimiz dolduracak. Bizler de bugünden geleceğimizin teminatı gençlerimize ne kazandırabiliriz, neler katabiliriz diye var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin gençlere ihtiyacı var. Kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Sizlerin görüş ve taleplerine cevap vermek, yanınızda olmak bizim en büyük görevimiz. Özellikle gençlerimizi sportif faaliyetlere yöneltmek, onlara gelişim gösterecekleri bir ortam sağlamak adına birçok projeyi hayata geçirdik. Tabi ki çalışmalarımızı gerçekleştirirken gençlerimizin de görüşlerine önem veriyoruz. Bu hafta gençlerimizi ağırladık. Hizmetlerimizi anlattık, görüş ve önerilerini aldık. Gaziantep'imizin geleceğini birlikte inşa ediyoruz sloganı ile çıktığımız hizmet yolculuğunda her zaman gençlerimizin görüşlerine önem verdik. Birlikte daha güzel bir Gaziantep inşa etmek için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.


Programın ardından Başkan Fatma Şahin, öğrencilerle birlikte toplu fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
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