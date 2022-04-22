FATMA ŞAHİN, KOLTUĞUNU ÇOCUKLARA DEVRETTİ - Son Dakika

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını temsili olarak Edebali İlkokulu öğrencilerinden Ramazan Eren Akay ve Ebrar Kamalı'ya devretti.

Edebali İlkokulu idarecileri ile birlikte Fatma Şahin'i makamında ziyaret eden 4'üncü sınıf öğrencileri Ramazan Eren Akay ve Ebrar Kamalı kendilerini kabul eden ve koltuğunu temsili olarak devreden Şahin'e teşekkür etti.

Şahin'in koltuğuna oturan öğrenciler, oyun parklara sağlık kabini yapılmasını istedi. Orman yangınları ile ilgili de çeşitli tedbirler alınmasını isteyen çocuklar, yangın durumunda drone ile toprak atılması önerisinde bulundu.

Fatma Şahin ise, parklarda konuşlandırılan oyun gruplarının çocukları koruyucu, çocuklara zarara vermeyecek biçimde tasarlanması gerektiğini ve orman yangınlarının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmaların önemli olduğunu anlatarak, 'Bu konuda çok hassas bir yönetim tarzı benimsiyoruz. Sağlık kabinleri konusunda valimiz ile görüşeceğim. Ormanlar ülkemizin akciğeri gibi. Yeşil şehir Gaziantep dedik. Ormanlarımız yanmasın daha fazla nefes alalım daha sağlıklı suyumuz havamız olsun diye şehrimizde yeşil alan konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Şiddetle mücadele çok önemli özellikle kadına karşı şiddetle mücadele çok daha önemli. Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklarımız bu konuya hassasiyet gösteriyor. Çok önemli yasal düzenlemeler yapıldı. Kadına karşı şiddete sıfır tolerans olana kadar şiddetle mücadele edeceğiz. Çocuk hakları çok önemli. Çocuklarımızla birlikte çocuk dost şehri Gaziantep için birlikte adım atıyoruz. Tramvaylarla ilgili çok haklı bir talep vardı. ulaşımda gençlerimize ve öğrencilerimize ilk dönemde hiç zam yapmadan geldik. Şu anda da öğrencilerimize çok az zam yaparak onların toplu ulaşımı kullanmalarını sağlıyoruz. Genç kart uygulamamız çok iyi gidiyor" diye konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, temsili olarak belediye başkanlığı koltuğuna oturan öğrenciler ile bir süre sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.