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Fatma Şahin, mahallelinin sevdiği temizlik görevlisi Hikmet Özkul'u ağırladı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında gittiği Karşıyaka Mahallesi'nde vatandaşların sevdiği emektar temizlik görevlisi Hikmet Özkul ve ailesini makamında ağırladı.

Fatma Şahin, mahallelinin sevdiği temizlik görevlisi Hikmet Özkul'u ağırladı, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında gittiği Karşıyaka Mahallesi'nde vatandaşların sevdiği emektar temizlik görevlisi Hikmet Özkul ve ailesini makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karşıyaka Mahallesi'ni ziyareti sırasında çalışkanlığı ve mütevazılığıyla mahallelinin övgüyle bahsettiği, Şehitkamil Belediyesi temizlik görevlisi 38 yaşındaki Hikmet Özkul ve ailesini makamında kabul etti.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette Şahin, işini hakkıyla yaptığından dolayı Özkul'a teşekkür etti, mahallelilerin onu çok sevdiğinden bahsetti.

Hikmet Özkul'un oğlu 2 yaşındaki Mehmet Enes Özkul'un, bronşit, kansızlık ve alerji rahatsızlıkları için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alınacağını belirtti.

Özkul, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bizi makamında ağırladığı için. Bizim gibi insanların daha çok gündeme gelmesi gerektiğini söyledi. Oğlumun bronşiti ve alerjisi var. Bu konuda da yardımcı oldu, gereken makamlara bilgi verdi. Allah razı olsun" dedi.

Ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çekildi. - GAZİANTEP
Fatma Şahin, Gaziantep, Karşıyaka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:12 Kaynak: İHA
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