Fatma Şahin, Moral Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Fatma Şahin, Moral Evi'ni ziyaret etti

06.05.2021 15:24
Fatma Şahin, Moral Evi'ni ziyaret etti, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, alzaymır hastası olan ve Büyükşehir Belediyesi Moral Evi'nden danışmanlık alan Hıdır Topal'ı evinde ziyaret etti.

Moral Evi'nden yararlanmaya başlamadan önce yürümede bile sıkıntı çektiğini belirten Hıdır Topal, artık namazını kılabildiğini, engellerin kalktığını söyledi.

Alzaymır hastalığına yakalanmış kişileri yaşama bağlamak, zihinsel rehabilitasyon çalışmalarıyla hastalığın evre atlamasını geciktirmek, hasta yakınlarının omuzlarındaki yüklerini biraz olsun hafifleterek bakım konusunda bilgilendirmek amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Moral Evi'nden yararlanan Hıdır Topal'ı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ziyaret etti. 2015 yılında alzaymır teşhisi konan ve 2018 yılından itibaren Moral Evi'nden yararlanmaya başlayan Topal, Başkan Şahin ile sohbet etti, verilen hizmetten memnuniyetini ifade etti. Hastalığın ilerlemesiyle beraber yürümede dahi büyük zorluklar çektiğini, fiziksel hareketlerin tamamen kısıtlandığını aktaran Hızır Topal, "şimdi çok iyi yürüyorum, namazımı ayakta kılıyorum. Bu hizmeti para versem alamazdım" dedi. Öte yandan verilen takip cihazı ile sürekli ailesine bilgi verildiğini, gitmek istediği bir yer olunca desteğin geldiğini, Moral Evi sayesinde huzurlu günlerin geçtiğini söyledi.

ŞAHİN: ALZAYMIR TAKİP CİHAZIYLA HEM HASTA HEM HASTA YAKINI GÜVENDE HİSSEDİYOR

Ziyarette konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapılan işin getirdiği huzuru, mutluğu görmenin mutlu ettiğini aktararak, "Alzaymır deyip geçmemek gerekiyor çağımızın vebası. 2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Antony Hopkins'in filmindeki ana konu alzaymır. Hasta ve yakınları için çok ağır durumlar yaratabilen bir hastalık. Bizim bununla alakalı üniversitemizle bir moral evi açma kararı aldık. Bu aldığımız karar doğrultusunda 'Şehirde ne kadar alzaymırlı hastamız var?' sorusunun cevabı için Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı çalışma yaparak sayıyı belirledi. Tek tek ailelerimize ulaştık. Ulaştığımız ailelerden alzaymır merkezine gitmek için kapıdan alıyoruz, merkeze getiriliyor ve tam tedaviler yapılıyor. Fizik tedavi olmak üzere bütün tedaviler yapılıyor. Alzaymırın ilerlemesini önlemek için sürekli zekâ oyunları oynamaları gerekiyor. Beyini besleyecek ceviz, tahin, balık gibi ürünleri almak şart. Hasta yakınlarımıza neler yapması gerektikleri hakkında bilgiler veriliyor. Akıllı Şehirler kapsamında cihaz uygulamasını ilk kez uyguladık. Bu uygulama ile hastamız olması gereken alan dışına çıkınca alarm veriyor veya gitmesi gereken bir yer varsa destek isteyebiliyor. Bu cihaz şu anda ihtiyacı olan bütün hastalarımıza veriliyor. Bu şekilde hem hasta yakını hem de hasta kendini güvende hissediyor. Bunun sonunda sağlıklı, güvenli ve dirençli şehir oluyoruz. Her bir hastamız bizim için çok kıymetli. Medeniyetimiz anne ve babalarımıza bir 'of bile demeyin' diyor. Bugünde Ramazan Ayı'nda onların dualarını almak için ziyaretimizi yapıyoruz ve yürütülen çalışmanın ne kadar faydalı olduğunu görme fırsatımız oldu. Ayağa kalkamayan, çift bastonla dolaşmak zorunda kalan abimiz bugün namazını rahatlıkla kılabildiğini söylüyor. Bu da bizim ne kadar doğru iş yaptığımızın göstergesi. Bu merkezin daha da büyüğünü Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile beraber kuracağız. Bütün Türkiye'ye örnek bir projeyi inşa edeceğiz" diye konuştu.

TOPAL: BU HİZMETİ PARA VERSEM ALAMAZDIM

Moral Evi'ni sevdiğini söyleyen Hıdır Topal ise, "Doktorlar da söyledi benim Moral evine gidip gelmek çok güzel oldu. Hastanede ki tedaviyle birebir belki ek olarak oranın verdiği moral, hemşirelerin ilgisi ve imkanlar çok çok daha iyi. Hareketleri yapıyor, zeka oyunlarını oynuyoruz. Öncesinde bebek gibi yürüyordum şimdi çok iyi yürüyorum, namazımı ayakta kılıyorum. Bu hizmeti para versem alamazdım" dedi.

Fatma Şahin, Moral Evi'ni ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon, Fatma Şahin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Fatma Şahin, Moral Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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