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Fatma Şahin Nurdağlılarla iftarda buluştu

34 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, düzenlenen iftar yemeğinde Nurdağı halkı ile iftarda bir araya geldiGaziantep büyükşehir belediyesi tarafından verilen iftar yemeğine binlerce kişi katıldı.

Fatma Şahin Nurdağlılarla iftarda buluştu, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, düzenlenen iftar yemeğinde Nurdağı halkı ile iftarda bir araya geldi

Gaziantep büyükşehir belediyesi tarafından verilen iftar yemeğine binlerce kişi katıldı. Okunan dualarla açılan iftarda ilahiler okundu. İftar programına ilçe Kaymakamı Lokman Düzgün ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tüm yöre haltının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Gönül soframızda Ramazan ayının bereketini ve huzurunu paylaştığımız bir akşam geçirdik. Herkesin niyetini ve dualarını Allah kabul etsin" diye konuştu.

İftar programı gerçekleştirilen ve Ramazan ayına özel çeşitli etkinlikler ile devam etti. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:43 Kaynak: İHA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı, Gaziantep, Fatma Şahin, Politika
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