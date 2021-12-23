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Fatma Şahin, öğrencilik yıllarında verdiği mücadeleyi anlattı: Müdürün odasında 40 dakika ağladım - Son Dakika

Fatma Şahin, öğrencilik yıllarında verdiği mücadeleyi anlattı: Müdürün odasında 40 dakika ağladım

23.12.2021 17:45

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Haberler.com'a samimi açıklamalarda bulundu. Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un sorularını yanıtlayan Şahin, üniversite yıllarında verdiği mücadeleyi, "2 yıl yurt çıkmadı, tek göz odada kaldım. Yurda girebilmek için genel müdürün kapısına kadar gittim, odasında 40 dakika ağladım" sözleriyle anlattı.

Haberler.com Youtube kanalı, hem siyaset hem de sanat dünyasından birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukluğundan üniversite hayatına, bakanlık yıllarından belediye başkanlık sürecine kadar yaşadıklarını Haberler.com izleyicileriyle paylaştı.

"TEK GÖZLÜ ODADA 2 YIL KALDIM"

Av. Bedia Teymur'a üniversite yıllarında yaşadığı zorlukları anlatan Fatma Şahin, " İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandım ve İstanbul'a geldim ancak yurt çıkmadı. O yüzden şimdi bir çocuk 'Yurdum yok' deyince, kendi günlerim aklıma geliyor. Biz memleketimize geri dönecektik, dönseydim bugün gördüğünüz hiçbir şeye ulaşmam mümkün değildi. Babam saat tamirciliği yaparken, burada beraber kuyumculuk yapan aile İstanbul'a taşınmıştı. Onlar babama, 'Çok başarılı bir öğrenci, yazık olur. Bizim Ortaköy'de A2'miz var, temizlik yapanların gelip kaldığı küçük bir oda var ve lavabosu tuvaleti var' diyorlar. Yurt çıkana kadar 2 yıl orada kaldım." dedi.

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"GENEL MÜDÜRÜN ODASINDA 40 DAKİKA AĞLADIM"

Başkan Fatma Şahin, sözlerinin devamında ise; "A2 altta, önde bir kapıcı sürekli orada temizlik yapıyor. Temizlikçilerin gelip kaldığı bir oda bir banyo olduğu bir bölümde 2 yıl kaldım. Geri dönmeme iradesi, okulu bırakmama iradesi... 2 yılın sonunda hala yurdum çıkmadı. Bugünün şartları yoktu ki, yurt yoktu. Koca İstanbul'da bir devlet yurdu vardı; Çemberlitaş Kız Öğrenci Yurdu ve orası doluydu. Onun üzerine gittim bir gün genel müdürün odasına, kapıda bekliyorum ama benimle görüşmüyor. Adam çıkana kadar bekledim. Adam tam çıkarken odasına girdim, 40 dakika ağladım. 'Ben senin çocuğun olabilirim. Ben şimdi ne yapayım, geri mi döneyim? Benim yurda ihtiyacım var' dedim. 'O zaman tamam, ben kendi kontenjanımı kullanacağım. Seni Çemberlitaş'a gönderiyorum' dedi. Çemberlitaş Kız Öğrenci Yurdu; benim hayatım orada başladı." ifadelerine yer verdi.

Fatma Şahin, öğrencilik yıllarında verdiği mücadeleyi anlattı: Müdürün odasında 40 dakika ağladım

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Son Dakika Haberler.com Özel Fatma Şahin, öğrencilik yıllarında verdiği mücadeleyi anlattı: Müdürün odasında 40 dakika ağladım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatma Şahin, öğrencilik yıllarında verdiği mücadeleyi anlattı: Müdürün odasında 40 dakika ağladım - Son Dakika
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