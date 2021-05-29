Fatma Şahin, şampiyon başkanlar toplantısına katıldı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "OECD Champion Mayors" haftası etkinliği kapsamında gittiği Paris'te OECD Genel Sekreteri Angel Gurria'yı ziyaret ettikten sonra OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'nun bu yıl 5'incisi düzenlenen toplantısına katıldı. Fatma Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, "Akıllı Şehirler kapsamında şehirde vücut bulan alt yapıyla birlikte gençlerimizin istediği şekilde uygulamalarımızı çeşitlendirdik" dedi.

OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na Türkiye'den ilk seçilen belediye başkanı olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Paris'te temaslarına devam ediyor. Fatma Şahin, bu kapsamda koalisyonun bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 60'a aşkın üyesi ile online düzenlenen toplantıya katıldı. Katıldığı ilk toplantıda konuşan ve soruları yanıtlayan TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemide yapılan faaliyetler, akıllı şehircilik, eğitim ve gençler için yapılan çalışmaları diğer üye belediye başkanlarına aktardı.

E-belediyecilik sistemleri, Benim Şehrim, GİKOM, gençlerin isteklerine yönelik yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Toplantıda gençlik ve teknolojik altyapı vurgusu yapan Şahin, "Akıllı Şehirler kapsamında şehirde vücut bulan alt yapıyla birlikte gençlerimizin istediği şekilde uygulamalarımızı çeşitlendirdik" diyerek projeleri yönlendirirken hassasiyetleri vurguladı.

"Dijitalleşmede attığımız adımlar gençlerimiz için bu süreçte umut oldu"

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlerin katılımcılığının pandemi döneminde önemli olduğunu aktararak, "Yeni uygulamalar yaptık. 'Benim Şehrim' bunlardan birisi. Bu uygulama kapsamında bir dijital ağ oluşturduk. Böylelikle şehirle ilgili dilek, öneri, temenni, şikayet konusunda nasıl bir yol haritasının şehirde izlenmesi gerektiğini düşünüyorsa bizimle paylaşıyorlar. Ayrıca GİKOM adında bir koordinasyon ve iletişim merkezi kurduk. Bu merkez üzerinden interaktif diğer bir deyişle e-belediyecilik sistemi aracılığıyla bizlere ulaşacakları, bizim onlara verdiğimiz desteği onlara anlatacağımız akıllı bir platform oluşturduk. Etkileşimin tabanının bulunduğu uygulamalarla gençlerimizin taleplerini yerine getiriyoruz. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği bir diğer önemli başlıklarımız arasında bulunuyordu. Öğrencilerin geleceğe hazırlanması ve akabinde istihdam fırsatının sunulması için çok sayıda meslek kurslarını şehrimizde faaliyete soktuk. Yabancı dile erişim talepleri vardı, onları artırdık. Dijitalleşme ortamını sürdürülebilir kılarak gençlerimize hizmetlerimizi ulaşılabilir kıldık. Kent konseyi ile gençlik meclisimizi oluşturduk. Üniversitelerimizdeki gençlik kulüplerini çoğalttık. Gençlerimizin umudunu geleceğe taşımak için gösterdiğimiz gayreti devam ettiriyoruz. Dijitalleşmede attığımız adımlar gençlerimiz için bu süreçte umut oldu" ifadelerini kullandı.

OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu hakkında

İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından toplumların sosyal ve ekonomik eşitsizlik sorunlarına yerel yönetimler düzeyinde çözüm üretilmesi amacıyla 2016 yılında OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu başlatıldı. Girişim, sağlık, iş piyasası, kamu hizmetlerine erişim, ulaşım ve çevre gibi alanlarda şehir sakinleri arasında eşitliği, şehirlerde kapsayıcı ekonomik büyümeyi hedefleyen politikalar geliştirilmesini ve bu hususta belediyeler arasında iş birliğini, bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Üyeliğinin davet usulü ile olduğu topluluğun Paris, Los Angeles, Liverpool, New York gibi şehirlerin belediye başkanlarının olduğu 60'dan fazla üyesi bulunuyor.

Erken kapsayıcı çocukluk eğitimi, iş piyasası ve yerel beceriler, iskan ve kentsel çevre ve altyapı ve kamu hizmetleri olmak üzere çalışmalarını dört temel başlıkta sürdüren Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu, üye olan başkana dünya genelinde daha fazla sayıda kentin daha kapsayıcı hale gelmesi için yerel liderler arasında doğrudan strateji iletişimi olanağı sağlıyor. Öte yandan OECD'nin 280 büyükşehir hakkında bilgilerin bulunduğu veri havuzuna erişim, kentlerinin kapsayıcı büyüme politikaları gündemlerinin geliştirilmesi amacıyla OECD ile politika diyaloğu, kurum personelleri için dünya geneli yapılan uygulamalardan yararlanabilmesi için toplantı fırsatı veriyor. - GAZİANTEP