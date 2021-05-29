Üye Girişi
Fatma Şahin, şampiyon başkanlar toplantısına katıldı - Son Dakika

Fatma Şahin, şampiyon başkanlar toplantısına katıldı

29.05.2021 14:19
Fatma Şahin, şampiyon başkanlar toplantısına katıldı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "OECD Champion Mayors" haftası etkinliği kapsamında gittiği Paris'te OECD Genel Sekreteri Angel Gurria'yı ziyaret ettikten sonra OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'nun bu yıl 5'incisi düzenlenen toplantısına katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "OECD Champion Mayors" haftası etkinliği kapsamında gittiği Paris'te OECD Genel Sekreteri Angel Gurria'yı ziyaret ettikten sonra OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'nun bu yıl 5'incisi düzenlenen toplantısına katıldı. Fatma Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, "Akıllı Şehirler kapsamında şehirde vücut bulan alt yapıyla birlikte gençlerimizin istediği şekilde uygulamalarımızı çeşitlendirdik" dedi.

OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na Türkiye'den ilk seçilen belediye başkanı olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Paris'te temaslarına devam ediyor. Fatma Şahin, bu kapsamda koalisyonun bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 60'a aşkın üyesi ile online düzenlenen toplantıya katıldı. Katıldığı ilk toplantıda konuşan ve soruları yanıtlayan TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemide yapılan faaliyetler, akıllı şehircilik, eğitim ve gençler için yapılan çalışmaları diğer üye belediye başkanlarına aktardı.

E-belediyecilik sistemleri, Benim Şehrim, GİKOM, gençlerin isteklerine yönelik yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Toplantıda gençlik ve teknolojik altyapı vurgusu yapan Şahin, "Akıllı Şehirler kapsamında şehirde vücut bulan alt yapıyla birlikte gençlerimizin istediği şekilde uygulamalarımızı çeşitlendirdik" diyerek projeleri yönlendirirken hassasiyetleri vurguladı.

"Dijitalleşmede attığımız adımlar gençlerimiz için bu süreçte umut oldu"

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlerin katılımcılığının pandemi döneminde önemli olduğunu aktararak, "Yeni uygulamalar yaptık. 'Benim Şehrim' bunlardan birisi. Bu uygulama kapsamında bir dijital ağ oluşturduk. Böylelikle şehirle ilgili dilek, öneri, temenni, şikayet konusunda nasıl bir yol haritasının şehirde izlenmesi gerektiğini düşünüyorsa bizimle paylaşıyorlar. Ayrıca GİKOM adında bir koordinasyon ve iletişim merkezi kurduk. Bu merkez üzerinden interaktif diğer bir deyişle e-belediyecilik sistemi aracılığıyla bizlere ulaşacakları, bizim onlara verdiğimiz desteği onlara anlatacağımız akıllı bir platform oluşturduk. Etkileşimin tabanının bulunduğu uygulamalarla gençlerimizin taleplerini yerine getiriyoruz. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği bir diğer önemli başlıklarımız arasında bulunuyordu. Öğrencilerin geleceğe hazırlanması ve akabinde istihdam fırsatının sunulması için çok sayıda meslek kurslarını şehrimizde faaliyete soktuk. Yabancı dile erişim talepleri vardı, onları artırdık. Dijitalleşme ortamını sürdürülebilir kılarak gençlerimize hizmetlerimizi ulaşılabilir kıldık. Kent konseyi ile gençlik meclisimizi oluşturduk. Üniversitelerimizdeki gençlik kulüplerini çoğalttık. Gençlerimizin umudunu geleceğe taşımak için gösterdiğimiz gayreti devam ettiriyoruz. Dijitalleşmede attığımız adımlar gençlerimiz için bu süreçte umut oldu" ifadelerini kullandı.

OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu hakkında

İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından toplumların sosyal ve ekonomik eşitsizlik sorunlarına yerel yönetimler düzeyinde çözüm üretilmesi amacıyla 2016 yılında OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu başlatıldı. Girişim, sağlık, iş piyasası, kamu hizmetlerine erişim, ulaşım ve çevre gibi alanlarda şehir sakinleri arasında eşitliği, şehirlerde kapsayıcı ekonomik büyümeyi hedefleyen politikalar geliştirilmesini ve bu hususta belediyeler arasında iş birliğini, bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Üyeliğinin davet usulü ile olduğu topluluğun Paris, Los Angeles, Liverpool, New York gibi şehirlerin belediye başkanlarının olduğu 60'dan fazla üyesi bulunuyor.

Erken kapsayıcı çocukluk eğitimi, iş piyasası ve yerel beceriler, iskan ve kentsel çevre ve altyapı ve kamu hizmetleri olmak üzere çalışmalarını dört temel başlıkta sürdüren Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu, üye olan başkana dünya genelinde daha fazla sayıda kentin daha kapsayıcı hale gelmesi için yerel liderler arasında doğrudan strateji iletişimi olanağı sağlıyor. Öte yandan OECD'nin 280 büyükşehir hakkında bilgilerin bulunduğu veri havuzuna erişim, kentlerinin kapsayıcı büyüme politikaları gündemlerinin geliştirilmesi amacıyla OECD ile politika diyaloğu, kurum personelleri için dünya geneli yapılan uygulamalardan yararlanabilmesi için toplantı fırsatı veriyor. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, şampiyon başkanlar toplantısına katıldı
Fatma Şahin, şampiyon başkanlar toplantısına katıldı

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü, Fatma Şahin, Şampiyon, Paris, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Fatma Şahin, şampiyon başkanlar toplantısına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şampiyonlar Ligi final maçından önce Tuchel, rakibi Guardiola'nın taklidini yaptı Şampiyonlar Ligi final maçından önce Tuchel, rakibi Guardiola'nın taklidini yaptı Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi 20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi 20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri
15:53 İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler
15:22 Şampiyonlar Ligi final maçından önce Tuchel, rakibi Guardiola'nın taklidini yaptı
15:10 Boşandığı kadını öldürüp, çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş
15:09 Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
15:08 Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu
14:50 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz
14:42 İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az
14:36 Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon!
14:28 Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi
14:17 Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı
İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler         
15:53
Boşandığı kadını öldürüp, çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş Boşandığı kadını öldürüp, çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş         
15:10
Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu         
15:08
Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi         
14:48
Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon! Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon!         
14:37
Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı         
14:17
Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi! Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi! Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi         
13:50
Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası         
12:44
17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu 17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu         
12:29
Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı         
12:00
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı         
11:35
Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi         
11:24
Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı         
11:06
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 16:00:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatma Şahin, şampiyon başkanlar toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement