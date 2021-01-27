Fatma Şahin, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ı ziyaret etti - Son Dakika

Fatma Şahin, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ı ziyaret etti

27.01.2021 17:17
Fatma Şahin, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ı ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ı ziyaret etti.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ı ziyaret etti.

Sabah saatlerinde ilçeye gelen Belediye Başkanı Fatma Şahin, Siverek Kaymakamlığı ve AK Parti Siverek İlçe Başkanlığını ziyaretinin ardından esnafla bir araya geldi.

Şahin, daha sonra beraberinde AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Vildan Polat, AK Parti Siverek İlçe Başkanı Nedim Lale ile Siverek Belediyesini ziyaret etti.

Başkan Ayşe Çakmak'a yeni görevinde başarılar dileyen Fatma Şahin, meclis toplantı salonunda meclis üyeleri ve birim müdürleriyle bir araya geldi.

Ayşe Çakmak'ın belediye başkanı olarak göreve başlamasının önemine değinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bizlere çok önemli bir şeyi hatırlattı, 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır.'. Biz komşu olarak desteğe geldik ve bu güzel ev sahipliğinizden dolayı çok teşekkür ederim, sizlerle birlikte olduğum için de çok mutlu oldum." dedi.

Çakmak'ın belediye başkanlığına getirilmesinin bölge açısından önemli olduğunu ifade eden AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ise memleketinde başkanları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Siverek'te yeni bir dönemin başladığını anlatan Gülpınar, şöyle konuştu:

"Bizim insanımız kadirşinastır, yapılan hizmetleri unutmaz. Onun için sizin bugün burada hizmet adına bize sağlayacağınız en ufak bir katkı bile halk nezdinde unutulmayacaktır. Özellikle Siverek halkı çok kadirşinastır. Verdiğiniz sözlerin ardından gelecek hizmetleri halkımızla beraber paylaşacağız. Bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Size ve ekibinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de bölgenin kaderinin birbirine bağlı olduğunu ve Fatma Şahin'in ziyaretinin bu açıdan önemli olduğunu belirterek, "Bu bölgenin kaderini etkileyecek başkanların bir araya gelip birlikte çalışmasının bölgeye çok güzel yansımaları olacak." ifadesini kullandı.

Bugünün Siverek için önemli bir gün olduğunu belirten Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak da "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in ziyareti bizim için çok önemli. Kaymakamlığımız, ilçe teşkilatımız ve esnafımızı ziyaret etti. Nazik ziyaretinden ötürü kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bir süre daha makamında Başkan Ayşe Çakmak ve beraberindekilerle sohbet eden Şahin, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Ayşe Çakmak, Fatma Şahin, Hisarcık, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatma Şahin, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ı ziyaret etti - Son Dakika


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