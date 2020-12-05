Fatma şahin sokaktaki hayvanları besledi - Son Dakika

Fatma şahin sokaktaki hayvanları besledi

05.12.2020 17:59
Fatma şahin sokaktaki hayvanları besledi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum ekiplerince sokak hayvanlarının besleme çalışmalarına katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum ekiplerince sokak hayvanlarının besleme çalışmalarına katıldı. Başkan Şahin, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanları için kimsenin gözünün arkada kalmaması gerektiğini belirtti, Büyükşehir Belediyesi'nin bu yöndeki çalışmasının sürdüğünü söyledi.

"Hayvan Dostu Gaziantep" için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek ve temiz su ihtiyaçlarını karşılamak için rutin işleyişini hızlandırdı. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla şehirde 20'si büyük alanlar, 120'si parklarda olmak üzere 140 bölgede bulunan beslenme noktasına mama ve su koyuyor alanın temizliğini yürütüyor. Çalışmalara katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kediler ve köpekler için yiyecek koydu, kuşları besledi. Başkan Fatma Şahin, "Hiç kimsenin gözü arkada kalmasın. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvanlarımızın yanında ve bakımları için her türlü desteği vermeye devam ediyor" diyerek faaliyetlerin devam edeceklerini vurguladı.

Beslenme noktaları temizleniyor mama takviyesi yapılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kedi ve köpeklerin iyi bir şekilde beslenmesi gerektiğini aktararak, "Doğal Hayatı Koruma birimimizle beraberiz. Herkes yoğun bir şekilde çalışıyor. Lokantalarda kapalı olunca hayvanlarımız yem bulmada sorun yaşayabiliyor. Yeşil alanların içine kedi besleme evleri yaptık sürekli temizliğini yapıyor, mamalarını veriyoruz. Kediler, köpekler, karıncalar, arılar, su, hava yani bütün doğa bize emanet. Bu nedenle hayvanlarımızı beslemek için buradayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fatma şahin sokaktaki hayvanları besledi
Fatma şahin sokaktaki hayvanları besledi
Fatma şahin sokaktaki hayvanları besledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatma şahin sokaktaki hayvanları besledi - Son Dakika


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