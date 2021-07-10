Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölge ulaşım ihtiyacını karşılamak ve araç trafiğini rahatlatmak amacıyla Şehitkamil ilçesindeki Belkıs ile Göllüce mahallerinde yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölge ulaşımını rahatlatmak, alternatif yollar kazandırmak için yürütülen asfalt çalışmalarını hızlandırdı.
Bu kapsamda, Belkıs Mahallesi'nde imara açılan 4,3 kilometre uzunluğundaki yolun 1,2 kilometrelik kısmı asfaltlandı. Göllüce Mahallesi'nde is imara açılan 4,7 kilometre yolun 1,7 kilometresi sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.
Şahin, her iki mahalledeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA
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