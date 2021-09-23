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Fatma Şahin yurt sorunu yaşayan öğrencilere konaklama desteği sunacaklarını açıkladı - Son Dakika

Fatma Şahin yurt sorunu yaşayan öğrencilere konaklama desteği sunacaklarını açıkladı

23.09.2021 16:10
Fatma Şahin yurt sorunu yaşayan öğrencilere konaklama desteği sunacaklarını açıkladı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te üniversiteyi kazanan ve yurt çıkmayan öğrencilerin, gençlik kampları, gençlik merkezleri ve butik otellerde konaklamalarını sağlayacaklarını duyurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te üniversiteyi kazanan ve yurt çıkmayan öğrencilerin, gençlik kampları, gençlik merkezleri ve butik otellerde konaklamalarını sağlayacaklarını duyurdu.

Son zamanlarda büyük bir sorun haline gelen ve çoğu ilde öğrencilerin eylem yaptığı yurt bulamama sorunu için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aynı sorunun Gaziantep'te yaşanmaması ve üniversite öğrencilerinin mağdur edilmemesi için gençlik merkezlerinde, gençlik kamplarında ve butik otellerde öğrencilerin konaklamasını sağlayacağını duyurdu. Sosyal medya üzerinden "Gaziantep'te de üniversiteyi kazanan evlatlarımızın arasından yurt çıkmayan, konaklayacak yeri olmayan öğrencilerimiz var. Kendi bünyemizdeki gençlik kamplarımızı, gençlik merkezimizi ve butik otelimizi kıymetli evlatlarımızın emrine sunuyoruz" başlıklı videolu paylaşımda bulunan Şahin, "Sevgili gençler, siz bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı, aydınlık geleceğimizsiniz. Şehrimize hoş geldiniz. Eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep ve genç dostu Gaziantep hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bugün itibariyle üniversite başlayan çocuklarımızın, gençlerimizin bir takım yurt sorunları olduğunu duyduk. Kendi aramızda yaptığımız çalışmada elimizdeki en güzel gençlik kamplarını, gençlik merkezlerini ve butik otelimizi Gaziantep Valiliğimize devrediyoruz. 500 yataklı kapasitemizi Gaziantep Valiliğimiz üzerinden gençlerimizin rahat, huzurlu bir şekilde eğitim hayatlarını devam ettirmeleri için barınma ve yurt ihtiyaçlarını gidereceğiz" dedi.

"Yurdun çıkmamasının ne anlama geldiğini en iyi ben bilirim"

Üniversite yıllarında kendisinin de yurt bulma sorunu yaşadığını ve bu nedenle öğrencilerin sorunlarını çok iyi anladığını dile getiren Şahin, "1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandığımda, İstanbul'a gittiğimde bana da yurt çıkmadı. Yurdun çıkmamasının ne anlama geldiğini en iyi ben bilirim. Siz bizim evlatlarımızsınız. Benim iki evladım var ama benim bir milyon bu şehirde evladım var. Her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz. Yurt konusuna dair hiçbir sorunu da kafanıza takmayın. Bu şehir bu sorunu çözecek güçte ve kapasitededir. İnşallah yaptığımız bu projeyle yurt sorununu çözmüş oluruz. 0507 243 5280 numarasıyla sizin için genlikle ilgili kurduğumuz daire başkanlığına ulaşıp ne tür sorununuz olursa, ne tür sıkıntınız olursa daire başkanlığımızı arayın. Bizim büyün gücümüzle sizin yanındayız, yakınındayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fatma Şahin yurt sorunu yaşayan öğrencilere konaklama desteği sunacaklarını açıkladı
Fatma Şahin yurt sorunu yaşayan öğrencilere konaklama desteği sunacaklarını açıkladı

Fatma Şahin, Üniversite, Gaziantep, Medya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Fatma Şahin yurt sorunu yaşayan öğrencilere konaklama desteği sunacaklarını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatma Şahin yurt sorunu yaşayan öğrencilere konaklama desteği sunacaklarını açıkladı - Son Dakika
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