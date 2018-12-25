Fatma Seher ''Kara Fatma'' Üst Geçidi Açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra eskiyen üst geçitleri yıkıp, yenilerini yaparak kenti daha modern bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda İzmit 42 Evler mevkiinde tren hattı üzerinden geçen eski betonarme üst geçit yıkılarak, yerine yenisi yapıldı. Yeniden inşa edilen üst geçide Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunda büyük fedakarlık gösteren, 'Kara Fatma' lakaplı Fatma Seher'in adı verildi.

TANITIMI YAPILDI

Yapımı kısa bir süre önce tamamlanan Fatma Seher (Kara Fatma) üst geçidinin tanıtımı yapıldı. Programa Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, daire başkanları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANI

Açılışta kısa bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, Fatma Seher'in Kurtuluş Savaşının en önemli kahramanlarından olduğunu belirtti. Başkan Karaosmanoğlu, "Eskiden deprem görmüş olan eski, derme çatma betonarme bir üstgeçidimiz vardı. Eskisini yıkıp, yenisini yaptığımız modern üst geçidimizin tanıtımını yapıyoruz. Buraya "Kara Fatma" ismini verdik. Kurtuluş Savaşında büyük bir kahramanlık örneği gösteren Fatma Seher hanım Kocaeli için önemli bir isim" dedi.

90 METRE UZUNLUĞUNDA, 3 ASANSÖRLÜ

Konuşmaların ardından protokol, tanıtımı yapılan üst geçitte incelemelerde bulundu. Fatma Seher Kara Fatma üst geçidi 90 metre uzunluğunda ve 3,5 metre genişliğinde. Üst geçitte Real tarafında, orta kısmında ve Salim Dervişoğlu Caddesi tarafında olmak üzere, toplamda 3 adet asansör bulunuyor.

KARA FATMA KİMDİR?

Kara Fatma lâkabıyla tanınan Fatma Seher Hanım, 1888 yılında Erzurum'da doğmuştur. Babasının adı Yusuf Ağa, kocasının adı ise Derviş Bey'dir. Kocası da asker (Binbaşı) olan Fatma Seher Hanım, Edirne'de görev yapan eşiyle birlikte Balkan Harbi'nde yer almıştır. Daha sonra ise kendi ailesinden 10'a yakın kadını örgütleyerek 1.Dünya Savaşı'na katılmıştır. İzmit'in işgal edildiğini duyan Kara Fatma, çetesiyle beraber trenle gizlice İzmit'e geçmiştir. Bahçecik ve Servetiye yoluyla Paşaköyü'ne geçen Kara Fatma ve adamları burada karargah kurmuşlardır. İzmit, Kara Fatma gibi cesur yürekli insanlarımızın üstün gayretleriyle, 28 Haziran 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır.