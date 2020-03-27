Fatma teyze, polis yardımıyla bankadan maaşını aldı - Son Dakika

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Fatma teyze, polis yardımıyla bankadan maaşını aldı
6 saat önce
Balıkesir'deki polis ekipleri, maaşını almak isteyen yaşlı kadını bankaya götürerek yardımcı oldu.
Balıkesir'deki polis ekipleri, maaşını almak isteyen yaşlı kadını bankaya götürerek yardımcı oldu.
Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Fatma Balkancıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı gereği dışarı çıkmayarak maaşını almak için polis ekiplerinden yardım istedi.
Eve gelen ekipler, maske ve eldiven takıp tedbir aldıktan sonra Balkancıoğlu'nu bankaya götürerek maaşını almasını sağladı.
Ekipler daha sonra kendilerine teşekkür eden Balkancıoğlu'nu evine götürdü.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:30 Kaynak: AA
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