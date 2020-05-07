Fatma teyzenin tavukları için yem isteği geri çevrilmedi - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Fatma teyzenin tavukları için belediyeden talep ettiği yem isteği geri çevrilmedi.

İncek Mahallesi'nde oturan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinden çıkması kısıtlanan Fatma teyze, Gölbaşı Belediyesi'ni arayarak yem talebinde bulundu.

Belediye ekipleri Fatma teyzenin istediği yerine getirerek yemi evine götürüp teslim etti.

Eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşadığını belirten Fatma teyze, şunları söyledi:

"Ne zaman dara düşsek, Allah razı olsun siz varsınız. Hiçbir talebimizi geri çevirmediniz. Tavuklarıma yem alamadığım bugünde Hızır gibi yetiştiniz. Bir an önce bugünlerin geçmesi en büyük dileğimiz. Allah sizlere sağlık versin. Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'e ve çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ederim."