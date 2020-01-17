Fatma Turgut Boyner'de sevenleriyle buluşacak - Son Dakika

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Fatma Turgut Boyner'de sevenleriyle buluşacak
6 saat önce
Türk rock müziği sanatçılarından Fatma Turgut, Cevahir Boyner mağazasında düzenlenecek etkinlikte sevenleriyle bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:24 Kaynak: AA
Türk rock müziği sanatçılarından Fatma Turgut, Cevahir Boyner mağazasında düzenlenecek etkinlikte sevenleriyle bir araya gelecek.
Boyner açıklamasına göre, Türkiye'nin tercih edilen alışveriş destinasyonlarından Boyner, hayatın içinden renkleri mağazalarına taşımaya devam ediyor.
Söz konusu etkinlik, Harley-Davidson Footwear ve Boyner iş birliği ile 19 Ocak saat 16.00'da Cevahir Boyner mağazasında düzenlenecek. Etkinlikte sürpriz hediyeler de verilecek.
Müşterilerinin keyifli etkinliklere katılmasını sağlayan ve müzik ruhunu müşterileri ile buluşturan Boyner, gelecek dönemlerde farklı etkinlikler yapmaya devam edecek.
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