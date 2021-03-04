Fatma Turgut ile Can Baydar evlenecek mi? Fatma Turgut açıkladı
04.03.2021 14:55
Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen müzisyen çift Fatma Turgut ile Can Baydar, Nişantaşı'ndaki bir kebapçı çıkışı objektiflere yansıdı. Ayrılık iddialarını yalanlayan Fatma Turgut, "Evlenecek misiniz?" sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi. İşte Fatma Turgut'un açıklamaları...
Snob Magazin'in haberine göre; Ayrılık haberlerini yalanlayan ikiliden Turgut, "Herşey yolunda ayrılık yok" diye konuşurken, evlilikle ilgili sorulara ise "Evlilik yok ama eğer olursa size söylerim, onu da sosyal medyadan duyururum" dedi.& ;
VİDEO - FATMA TURGUT'TAN EVLİLİK AÇIKLAMASI
Ünlü şarkıcı, Fatma Turgut önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kebap restoranında sevgilisi Can Baydar ve menajeriyle biraraya geldi. Mekanların kapanış saatiyle birlikte yemek sonrası mekandan ayrılan üçlü objektiflere poz verdi.& ;
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