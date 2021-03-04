Fatma Turgut ile Can Baydar evlenecek mi? Fatma Turgut açıkladı

Snob Magazin'in haberine göre; Ayrılık haberlerini yalanlayan ikiliden Turgut, "Herşey yolunda ayrılık yok" diye konuşurken, evlilikle ilgili sorulara ise "Evlilik yok ama eğer olursa size söylerim, onu da sosyal medyadan duyururum" dedi.& ;

VİDEO - FATMA TURGUT'TAN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcı, Fatma Turgut önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kebap restoranında sevgilisi Can Baydar ve menajeriyle biraraya geldi. Mekanların kapanış saatiyle birlikte yemek sonrası mekandan ayrılan üçlü objektiflere poz verdi.& ;



