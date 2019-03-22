Fatma Turgut, İlk Solo Albümünün Habercisi "Bir Varmış Bir Yokmuş" ile Dinleyicilerin Karşısına...

Güçlü vokaliyle Türk rock müziğin sayılı isimlerinden Fatma Turgut, Nisan ayında Avrupa Müzik markasıyla yayınlayacağı "Elimde Dünya" isimli ilk solo albümünün habercisi niteliğindeki "Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı single çalışmasıyla 22 Mart tarihinde sevenleriyle bir araya geliyor.

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Güçlü vokaliyle Türk rock müziğin sayılı isimlerinden Fatma Turgut, Nisan ayında Avrupa Müzik markasıyla yayınlayacağı "Elimde Dünya" isimli ilk solo albümünün habercisi niteliğindeki "Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı single çalışmasıyla 22 Mart tarihinde sevenleriyle bir araya geliyor.



Müzikseverlerin meraklı bekleyişine sözü ve müziği Can Bonomo imzası taşıyan "Bir Varmış Bir Yokmuş" şarkısıyla cevap veren sanatçı, yeni single'ın düzenlemesi için Barış Ertunç, Hüseyin Deniz ve Ozan İnam ile çalıştı.



Hem "Bir Varmış Bir Yokmuş"un hem de Nisan ayında yayınlanacak olan "Elimde Dünya" isimli yeni albümün prodüktörlüğünü Fatma Turgut, Tarkan Gözübüyük, Cihan Barış ve Ozan Tügen üstlenirken, single ve albüm kayıtları ise Babajim Stüdyosu'nda gerçekleştirildi. Murat Onbul'un yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Fatma Turgut'un görüntü yönetmenliğini ise Veli Kuzlu üstlendi. Klipte bir fotoğrafçıyı canlandıran Fatma Turgut'un dikkat çeken kostümleri Tanju Babacan tarafından özel olarak tasarlandı.



Klipteki görünümüyle herkesi büyüleyen Fatma Turgut, yeni şarkısıyla müzikseverlerden tam not alacak. Fatma Turgut'un yeni albümü "Elimde Dünya"nın habercisi "Bir Varmış Bir Yokmuş" single'ı, bugün itibarıyla Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yayında!

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