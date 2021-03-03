Fatma Turgut: Sertab Erener'le artık konuşmuyoruz

Turgut, bir dönem yakın arkadaş olduğu Sertab Erener'le artık konuşmadığını söyledi: "8 yıl kadar uzun bir süredir yakın arkadaştık. Ama artık konuşmuyoruz.

Turgut, bir dönem yakın arkadaş olduğu Sertab Erener'le artık konuşmadığını söyledi: "8 yıl kadar uzun bir süredir yakın arkadaştık. Ama artık konuşmuyoruz. Birbirimize doyduk." Ünlü şarkıcı, eski grubu Model hakkında da bilinmeyenleri anlattı: "Model, iyi bir oluşumdu. Güzel işler yapıldı ve grup dağıldı. Grup üyeleri Amerika'ya yerleşti. Albüm yapacaktık... Bir anda aradılar ve ' Türkiye 'ye dönmeme kararı aldık' dediler. Ben de burada ne yapayım, kendi yoluma devam ettim. Hiçbir grup üyesiyle görüşmüyorum."

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