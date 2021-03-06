Fatma Turgut'tan 'Ben Vardım' sürprizi
06.03.2021 14:55
Bugüne kadar yayınladığı tüm çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden Fatma Turgut, müzikal kariyerine "Ben Vardım" isimli yepyeni şarkısıyla devam ediyor
İlk kez sözü ve müziği kendisine ait çalışmasıyla dinleyicinin karşısına çıkacak Fatma Turgut'a yeni şarkısının düzenlemesinde de Can Baydar ve Cem Şahin eşlik ediyor.& ;
YENİ ŞARKISIYLA SEVENLERİNİ MUTLU ETTİ
Müzikseverlerle eş zamanlı paylaşılacak video klibin yönetmenliğini son dönemlerde adıyla sıkça karşılaştığımız Ecem Gündoğdu, üstlendi. Görüntü yönetmeni ise sanatçının birçok projesinde birlikte çalıştığı isim Veli Kuzlu oldu.& ;
Fatma Turgut'un yeni single'ı "Ben Vardım" 5 Mart Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.& ;
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