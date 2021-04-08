Fatma Uruk: Dünyaya Türkiye'den sesleneceğim - Son Dakika

Fatma Uruk: Dünyaya Türkiye'den sesleneceğim

08.04.2021 13:35
Fatma Uruk: Dünyaya Türkiye'den sesleneceğim, System.String[]

"Bu sene bütün Türkiye rekorlarını kıracağım""Daha soğuk suda rekorlar deneyeceğim""Tüm masraflar bireysel denemelerde sporcular tarafından karşılanıyor""Bir pandemi daha yaşamayıp bir yerde mahsur kalmadan isteklerimi sürdürmeyi hedefliyorum"Özgür Alemdar: Fatma dünyadaki en güçlü sporculardan...

"Bu sene bütün Türkiye rekorlarını kıracağım"

"Daha soğuk suda rekorlar deneyeceğim"

"Tüm masraflar bireysel denemelerde sporcular tarafından karşılanıyor""Bir pandemi daha yaşamayıp bir yerde mahsur kalmadan isteklerimi sürdürmeyi hedefliyorum"Özgür Alemdar: Fatma dünyadaki en güçlü sporculardan bir tanesi Dilek Çapanoğlu: Destek olmaya devam edeceğiz Fatma Uruk ödülünü aldı

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTNBUL, -

Milli serbest dalış sporcusu Fatma Uruk, "Bu sene dünyaya Türkiye'den sesleneceğim" dedi.Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından 67,72 ve 77 metrelik dereceleri onaylanan ve dünya rekorlarının sahibi olan milli serbest dalış sporcusu Fatma Uruk, basın mensuplarıyla bir araya geldi. İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına Fatma Uruk'un yanı sıra antrenörü Özgür Alemdar ve İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu katıldı. Yeni rekor çalışmaları, gelecek planlamaları ve spor kariyeri üzerine bilgiler veren Fatma Uruk, "Çok zor bir süreç geçirdim. Kendi rekor denememe giderken bile polis çevirmesine takıldım. 20 kişilik ekibi orada kendim kurdum. Fakat ben hep başaracağım günü düşündüm. 20 kişilik ekipte tek Türk olarak dünya rekoru denemesi yaptım. Gerçekten ben de şu anda anlatırken o günkü stresleri yaşıyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri ile oradaki engelleri aşabildim. Aynı şekilde Dışişleri Bakanlığımız ve Meksika Büyükelçiliği de destek oldu. Bu zorlu süreçte ana sponsorluğumu üstlenen İstanbul Akvaryum'a da teşekkür etmek istiyorum. Ben açıkçası sporcu olarak kendimi risksiz bir yatırım olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.  "BU SENE BÜTÜN TÜRKİYE REKORLARINI KIRACAĞIM"Meksika'da 62, 72 ve 77 metrelerde rekorlar kırdığını aktaran Fatma Uruk, "Bir profesyonel yaşantım var, sporun haricinde bankada çalışıyorum. Bu sene yapacağım hedeflerim daha büyük ve daha fazla desteklere ihtiyacım var. Bir pandemi daha yaşamayıp bir yerde mahsur kalmadan isteklerimi sürdürmeyi hedefliyorum. Dünya rekoru kırdım ama Türkiye rekorlarının hepsi bende değil. Zaman, mekan ve parayı denkleştiremediğimiz için bunları yapamıyordum. Bu sene bütün Türkiye rekorlarını kıracağım. Ülkemde yapacağım bu sene her ne yapacaksam. Ağustos ayında bir rekor denemem var ve İzmir'e gidiyorum. 2 aylık sıkı antrenman programım olacak. Sonrasında ise Kaş'ta yarışacağım, madalya hedefim var orada da. Meksika'ya gitmeden önce yaptığım gibi bir 4 yıllık planlamam var. Dünya şampiyonasında yarışıp İstiklal Marşımızı okutturup orada bir dünya rekoru kırmak istiyorum. Bunu Türkiye'de yapan yok ama ben yapabileceğime inanıyorum. Nihai hedefim ise gençlere örnek olmak. Spor yapan ve umutsuzluğa kapılan birini görünce kendimi düşünüyorum. Umutsuzluğa kapılmayın, Spor Bakanlığı ile de çalışmalarımız olacak bu konuda. Ulaştığım mesafeler beni çok mutlu ediyor ama bu tarz çalışmalara da devam edeceğim" diye konuştu."DAHA SOĞUK SUDA REKORLAR DENEYECEĞİM"2015 yılından bu yana derinlik yarışmalarında yer aldığını kaydeden Fatma Uruk, havuzda da çalıştığını ancak gönlünün denizde olduğunu söyledi. Meksika'daki denemelerinin daha önce Burdur'da yer alan Salda Gölü'nde de yapıldığını aktaran Fatma Uruk, "2017 yılından bu yana Salda Gölü'nde bu denemeleri yapıyordum. Çok da maliyetli oluyordu. Daha sonra çalıştığımım Kolombiyalı hocamla Meksika'ya gitmek kararı aldık. Kolay dedik olmadı. Oradan 3 ayrı rekorla ülkeme geri döndüm. Tüm bulduğum su birikintilerinde nefesimi tutmak istiyorum. Bu sene de Türkiye'deki güzellikleri göstermek istiyorum. Türkiye'nin en derin gölü Salda. Kişisel bir rekor denemesi olduğu için tüm masraflar ve organizasyon sporcuya ait Burdur'da da böyle bir camia yok. Dün Hırvat bir arkadaşımla konuşuyorduk, kendisi de Salda'ya gelmek istediğini söyledi. Çok ilgi çeken bir yer. Aslında Meksika'daki koşullar biraz daha su anlamında kolaydı. Suyu sıcak diye de gitmedim oraya, bu sene daha soğuk suda rekorlar deneyeceğim" şeklinde konuştu."TÜM MASRAFLAR BİREYSEL DENEMELERDE SPORCULAR TARAFINDAN KARŞILANIYOR"Bireysel rekor denemelerinin çok pahalı olduğunu da vurgulayan Fatma Uruk, "Ben yalnız değilim, benimle birçok kişi oluyor. Dolayısıyla aslında takım işi, ben de bu anlamda çok şanslıydım. Tüm masraflar bireysel denemelerde sporcular tarafından karşılanıyor. Bir bankada çalışıyorum, bana özel bir müsamaha yok. Ben ağustos-eylül ve ekim aylarında burada size bunları yine anlatıyor olacağım ve işimle ilgili de radikal kararlar alacağım. 2021 yılı geçen yıldan daha iyi olacak benim için pandemiye rağmen. Eminim ki bu sene daha güzel işler yapacağım. Bu sene Türkiye'den dünyaya sesleneceğim" dedi.ÖZGÜR ALEMDAR: FATMA DÜNYADAKİ EN GÜÇLÜ SPORCULARDAN BİR TANESİFatma Uruk'un antrenörü Özgür Alemdar, "Su altı sporları ülkemizin başarı kültürünün geliştiği önemli başarılar elde ettiğimiz branşlardan bir tanesi. Pek çok dünya rekoruna da sahibiz. Bu başarı kültürünün içinde Fatma dünyadaki en güçlü sporculardan bir tanesi. Yaptığımız antrenmanlarda elde ettiği derecelerle gelişime açık birisi ve kendisiyle çalışmak çok keyifli" şeklinde konuştu.DİLEK ÇAPANOĞLU: DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZSporun farklı branşlarına destek verdiklerini dile getiren Dilek Çapanoğlu ise, "Kadın sporcularımızın kendi hedefleri için destek vermek çok önemli. Fatma, koronavirüs salgını sebebiyle dünya bu haldeyken inanılmaz başarıya imza attı. Her sürecini online olarak takip ettik. Hava muhalefetinden tutun birçok kriz ile mücadele etti. Erkek egemen bir spor dalında üst üste 3 dalda başarılarını bize hediye etti. İstanbul Akvaryum olarak kendisine destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.  FATMA URUK ÖDÜLÜNÜ ALDI

Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen 2020 yılı En'lerinde jüri özel ödülünü kazanan Fatma Uruk, ödülünü aldı. Ülkemizi temsil eden sporcular, antrenörler, kulüpler ve yöneticilerin başarılarının taçlandırıldığı 2020 yılı 'Bakırköy Ata Spor Kulübü Sporun Enleri' ödüllerine Meksika'da rekor denemesinde yer aldığı için katılamayan Fatma Uruk'a ödülünü Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu takdim etti. Babaoğlu, "Fatma Uruk, Meksika'da kırdığı rekorlarla bizlere bu güzel gururu yaşattı. İnşallah daha önemli başarılara imza atar" dedi.

Fatma Uruk: Dünyaya Türkiye'den sesleneceğim
Fatma Uruk: Dünyaya Türkiye'den sesleneceğim
Fatma Uruk: Dünyaya Türkiye'den sesleneceğim
Fatma Uruk: Dünyaya Türkiye'den sesleneceğim
Fatma Uruk: Dünyaya Türkiye'den sesleneceğim

İstanbul, Meksiko, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatma Uruk: Dünyaya Türkiye'den sesleneceğim - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı Temposunu yükselten Mesut Özil'in forma talebi reddedildi Temposunu yükselten Mesut Özil'in forma talebi reddedildi Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak 1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı 1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi

Son Dakika Haberleri
13:42 Görevinden istifa eden Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama geldi: Bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim
13:38 Gece saatlerine dikkat! Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar ve fırtına geliyor
13:33 Aşı olanlar dikkat! Bilim Kurulu Üyesi virüsle ilgili hayati uyarıda bulundu: Virüsün bulaşması devam eder
13:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Arnavutluk'ta 48 günde hastane inşa edildi
13:21 'Fakir kokaini' ile intihar ettiği söylenen gencin acılı babası konuştu: Uyuşturucu kullanmazlardı, başkaları içirdi
13:12 Günlük 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşimiyle yeni bir tür ortaya çıktı
13:07 Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday olduğunu açıkladı
13:03 Koltuk krizinin yankıları sürerken AB Konseyi Başkanı Michel sessizliğini bozdu: Duruma kayıtsız kaldığım gerçeği yansıtmıyor
12:57 TBMM'nin ziyaretçi almama kararı tam kapanma iddialarını güçlendirdi
12:52 Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan endişe veren açıklama: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek
Lider Beşiktaş'a eski oyuncusu Babel'den şampiyonluk göndermesi Lider Beşiktaş'a eski oyuncusu Babel'den şampiyonluk göndermesi         
13:32
28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti         
13:20
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, yıllar önce yaptığı usulsüzlüğünü itiraf etti Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, yıllar önce yaptığı usulsüzlüğünü itiraf etti         
12:35
Her paylaşımı olay olmuştu! İşte Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreç Her paylaşımı olay olmuştu! İşte Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreç         
12:15
Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı         
11:49
Sinir krizi geçirip evindeki eşyaları balkondan attı Sinir krizi geçirip evindeki eşyaları balkondan attı         
11:39
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, 1 milyon liralık yatırımla Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, 1 milyon liralık yatırımla Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu         
11:22
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı         
11:03
Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu         
10:15
Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı         
09:56
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek         
09:22
Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi         
08:44
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi         
07:34
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 13:48:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatma Uruk: Dünyaya Türkiye'den sesleneceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei