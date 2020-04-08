Fatma Uruk, serbest dalış rekor denemesi için Meksika'da koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor - Son Dakika

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Fatma Uruk, serbest dalış rekor denemesi için Meksika'da koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor
6 saat önce
Fatma Uruk, serbest dalış rekor denemesi için Meksika'da koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor (1)
Fatma Uruk, serbest dalış rekor denemesi için Meksika'da koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor (1)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:24 Kaynak: DHA
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