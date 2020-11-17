Fatma Uruk'tan rekor sonrası ilk açıklama

Serbest dalışçı Fatma Uruk, rekor sonrası yaptığı açıklamada, "Dünyanın en güzel bayrağını Meksika 'da dalgalandıracağız demiştik. İşte buradayız, her şey yolunda" dedi.

Serbest dalışçı Fatma Uruk, Maya Uygarlığının kurban ve adak töreni yaptığı, giren insanın kutsandığına inanılan Yum-Kin adlı cenotede paletsiz değişken ağırlık dalışta 72 metre derinliğe dalarak rekor kırdı. Rekor sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan başarılı sporcu, "Dünyanın en güzel bayrağını Meksika'da dalgalandıracağız demiştik. İşte buradayız, her şey yolunda. Dalışım başarılı. Pandemi sürecinde buraya doktorları ve hakemleri getirmek çok zordu fakat organizasyonumuz gayet iyiydi. Henüz kutlama yok, daha bitmedi. İki tane daha var. Dinlenmeme lazım, herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

- İstanbul