Fatma Uygur Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatma Uygur Türkiye birincisi oldu - Son Dakika Spor

Fatma Uygur Türkiye birincisi oldu

6 saat önce

Malatyalı tekvandocu Fatma Uygur kendi kilosunda Türkiye birincisi oldu.

Fatma Uygur Türkiye birincisi oldu, System.String[]

Malatyalı tekvandocu Fatma Uygur kendi kilosunda Türkiye birincisi oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 12-15 Mart tarihleri arasında Balıkesir ilinde düzenlenen Okullar Arası Gençler Karate Türkiye Şampiyonasında Fatma Uygur - 64 Kilogramda Türkiye birincisi oldu. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Okullar Arası Gençler Karate Türkiye Şampiyonasında Sporcumuz Fatma Uygur'un almış olduğu derece bizleri her zamanki gibi çok mutlu etti. Rakiplerini farklı skorlarla yenen Fatma kızımız başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Sporcumuzu babası aynı zamanda antrenörümüz olan Zeki Uygur'u tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:06 Kaynak: İHA
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