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Fatma Uygur Türkiye şampiyonu oldu

6 saat önce

Diyarbakır'daki karate şampiyonasında Malatya adına tatemiye çıkan Fatma Uygur, Türkiye şampiyonu oldu.

Fatma Uygur Türkiye şampiyonu oldu, System.String[]

Diyarbakır'daki karate şampiyonasında Malatya adına tatemiye çıkan Fatma Uygur, Türkiye şampiyonu oldu.


Türkiye Karate Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 14 - 17 Kasım 2019 tarihleri arasında Diyarbakır ilinde yapılan Türkiye Karate Şampiyonasında Genç Bayanlarda + 59 kilogramda Malatyalı sporcu Fatma Uygur tüm rakiplerini farklı skorlarla yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.


Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Uygur ve antrenörlerini tebrik etti. Kayhan, Malatyalı sporcuların elde edilen başarı ortalamasıyla bölgede önemli bir noktada da bulunduğunu belirterek, "Sporcumuz Fatma Uygur'u, antrenörü ve aynı zamanda babası olan Zeki Uygur'u tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Bu tür başarılar elbette ki göğsümüzü kabartıyor. Malatyalı sporcular elde edilen başarı ortalamasıyla bölgede önemli bir noktada da bulunuyor. İnşallah Fatma Uygur'un ki gibi elden edilen bu tür başarılar diğer sporcularımıza da örnek teşkil eder ve daha çok çalışırlar. Çünkü başarının arka planında her zaman çok çalışmak vardır" diye konuştu. - MALATYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:02 Kaynak: İHA
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