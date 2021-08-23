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Fatma Yasak'ı kaçıran boşanmak istediği eşi Alper Tasalı, tepkilerin ardından tutuklandı - Son Dakika

Fatma Yasak'ı kaçıran boşanmak istediği eşi Alper Tasalı, tepkilerin ardından tutuklandı

23.08.2021 17:54

Esenyurt'ta yaşanan olayda, boşanmak istediği eşi tarafından silah zoruyla kaçırıldığını söyleyen Fatma Yasak'ın sesini sosyal medyadan duyurmasından sonra tekrar gözaltına alınan Alper Tasalı tutuklandı.

Eşi Fatma Yasak'a uyguladığı şiddet nedeniyle gözaltına alınan Alper Tasalı, soruşturmayı başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, nöbetçi hakimlik de adli kontrol tedbiri uyguladığı Tasalı'yı serbest bırakmıştı.

YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Bu karara soruşturma savcılığınca itiraz edildi. İtirazı değerlendiren hakimlik, şüpheli Tasalı hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar sonrası şüpheli, tekrar yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Tasalı'nın, çıkarıldığı Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Fatma Yasak'ı kaçıran Alper Tasalı, tepkilerin ardından tutuklandı

SOSYAL MEDYADAN MARUZ KALDIĞI ŞİDDETİ DUYURMUŞTU

Fatma Yasak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla araca bindirilip Silivri'ye boş araziye götürülmeye çalışıldığını, şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini öne sürerek, yardım istemişti.

Yasak, eşiyle yaşadığı sıkıntıları ve maruz kaldığını ifade ettiği şiddet olaylarını da paylaşımlarında anlatmıştı.

KADES UYGULAMASINDAN YARDIM İSTEDİ

Paylaşımlarında, "20 Ağustos'ta iş görüşmesine giderken bir araçla yaklaşan eşi Tasalı'nın elindeki silahla, ateş edip korkutarak kendisini zorla arabaya bindirdiğini ve araca binerken KADES uygulaması üzerinden 3 defa çağrı gönderdiğini" belirten Yasak, "eşinin kendisini Silivri'ye boş bir araziye götürdüğünü ve KADES'ten ihbarını gören ekiplerin kendisini aradığını" aktarmıştı.

Şüpheli Tasalı, 20 Ağustos'ta savcılıkça alınan ifadesinde, "eşiyle 35 gündür görüşmedikleri, Doğan Araslı Bulvarı'nda tesadüfen gördüğü, arabayı önüne kırıp indiğinde elindeki silahın yanlışlıkla bir el ateş aldığı, korkup eşini araca binmesini söylediği" şeklinde beyanda bulundu.

Tasalı, ifadesinin devamında, yolda eşinin telefonundan konum atmasıyla ilgili mesajları görünce aldattığından şüphelendiği, sinirle telefonu attığı, eşinin silahı merak edip incelediği, kendisinin şarjör ve mermileri çıkarttığı, aracın direksiyonuna eşinin geçtiği, barışmak istediğini söylemesi üzerine eşinin ailesinin evine gittikleri, silahı yanında götürdüğü ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

"KADINLARI ÖLDÜRÜP SERBEST KALAN İNSANLARI GÖRDÜKÇE KORKTUM, SİNEYE ÇEKTİM"

Fatma Yasak, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından detaylı bir şekilde anlattı. Evliliğinin ilk aylarından itibaren şiddet gördüğünü belirten Yasak, şu ifadelere yer verdi:

"Evliliğim süresincedefalarca ayrılmak için çaba gösterdim fakat televizyonlara çıkan kadınları öldürüp serbest kalan insanları gördükçe korktum ve hep sineye çekmeye başladım"

Fatma Yasak'ı kaçıran Alper Tasalı, tepkilerin ardından tutuklandı

"1 SAAT BOYUNCA ÖLMEMEYE ÇABALADIM"

Bir saat boyunca ölmemek için çabaladığını söyleyen Yasak,"Bir gün evdeyken birden kapı çalındı ve dalgınlıkla kapıyı açtığımda kendisini karşımda gördüm elinde bir bıçak vardı ve bana saldırmaya başladı. 1 saat boyunca ölmemeye çabaladım birine seslenmek için kaçsam bile beni kolaylıkla yakalayabilirdi ve şu an size bu yazıyı yazamazdım. O gün de öldüremedi beni. Ama son olmadı da" dedi.

"GÜLMEK İSTİYORUM"

Sosyal medyadan yardım isteyen Fatma Yasak, "2 yıldır bana yaşattıklarının cezasını çekmesini istiyorum"diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bu adam bir kez bir suç işleyip çıktı ve şunu düşünecek ben bu kadını öldürsem de yine çıkarım. Ben yarın veya 1 ay sonra televizyona bir kadın daha katledildi haberiyle görülmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Nefes almaya devam etmek gülmek istiyorum. Alper Tasalı potansiyel bir katildir ve buna göz yummayın ben Özgecan gibi Aleyna gibi olmak istemiyorum bu kişinin tutuklanmasını ve 2 yıldır bana yaşattıklarının cezasını çekmesini istiyorum. Lütfen sesimi duyun ve duyurun."

Fatma Yasak ayrıca kendisine gönderilen tehdit mesajlarını da paylaştı.

Fatma Yasak'ı kaçıran boşanmak istediği eşi Alper Tasalı, tepkilerin ardından tutuklandı

Sulh Ceza Hakimliği, Esenyurt, Medya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatma Yasak'ı kaçıran boşanmak istediği eşi Alper Tasalı, tepkilerin ardından tutuklandı - Son Dakika


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