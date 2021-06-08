Fatmagül'ün Suçu Ne Filmi - Son Dakika

Fatmagül genç bir köylü kızıdır. Bir gün ona üçü zengin çocuğu olmak üzere dört adam Fatmagül’e tecavüz eder. Kızın deli bir abisi dışında kimsesi yoktur. Devlet failleri yakalayıp hapse atar. Zengin çocukların aileleri tek çözümü fakir çocuğu kandırmakta bulur. Bir sene evli kalıp boşatacaklarına dair söz verirler. Fatmagül hamile kaldığı için değil, tecavüze uğradığı için Türk kanunlarına göre tecavüzcülerden birisi onunla evlenirse dava düşecektir.

Yönetmen: Süreyya Duru

Senaryo: Vedat Türkali

Oyuncular: Hülya Avşar, Aytaç Arman, Ayberk Çölok, İhsan Yüce, Menderes Samancılar, Cengiz Sezici, Burhan Gökhan, Hakan Öktem, Güzin Özipek, Sevim Çalışgir, Nurtekin Odabaşı, Murat Ersan, Rauf Ozangil, Reşit Çıldam, Gülsen Tuncer

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Fatmagül'ün Suçu Ne

Yapımcı Firma: Murat Film

Yapım Yılı: 1986

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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