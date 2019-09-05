'Fatmagül'ün Suçu Ne? Fransa'da ödül adayı

FRANSA'da yayınlanan yerli ve yabancı dizilerin ödüllendirildiği Soap Ödülleri'nde bu yıl bir Türk dizisi de yarışıyor. Başrollerini Beren Saat ve Engin Akyürek'in paylaştığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisi, üç kategoride ödüle aday gösterildi. 24 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK



"Fatmagül'ün Suçu Ne?", Soap Ödülleri'nin "en iyi uluslararası dizi" kategorisinde ödüle aday oldu. Beren Saat ve Engin Akyürek de "en iyi uluslararası aktris/aktör" kategorilerinde aday gösterildi. Kazananlar 24 Eylül'de açıklanacak. Ödül töreni, Paris'te Théatre du Ranelagh'da düzenlenecek. 149 ülkeye satıldı



2010 yılında Kanal D'de yayınlanan "Fatmagül'ün Suçu Ne?", yurtdışına satılan Türk dizileri arasında birinci sırada. Beren Saat ve Engin Akyürek'in başrol oynadığı dizinin bugüne dek 149 ülkeye satışı yapıldı. İspanya ve Amerika'da yeniden uyarlanan "Fatmagül'ün Suçu Ne" en çok bilinen Türk dizileri arasında da zirvede.