Son Dakika Haberleri: Fatoş bebeğin ebesi ile cenaze namazını kıldıran imam araştırılıyor
Son Dakika Güncel Fatoş bebeğin ebesi ile cenaze namazını kıldıran imam araştırılıyor - Son Dakika

Fatoş bebeğin ebesi ile cenaze namazını kıldıran imam araştırılıyor

7 saat önce

yaptığı açıklamada, "Ağabeyim A.Ş., 1992 yılında Z.G.'yi kaçırarak evlendi.

Fatoş bebeğin ebesi ile cenaze namazını kıldıran imam araştırılıyor, System.String[]

yaptığı açıklamada, "Ağabeyim A.Ş., 1992 yılında Z.G.'yi kaçırarak evlendi. Evlendikten yaklaşık 6 ay sonra Z.G.'nin bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini, doğumundan birkaç gün sonra da vefat ettiğini ve defnettiklerini anlattılar. Birkaç ay sonra köye geldiler. Ağabeyim çocuğu kendilerinin öldürdüğünü itiraf etti, bize anlattı. Çocuğu bir poşete bağlamış, otopside çıkmasın diye. Poşetin içinde öldüğünü söyledi. Sonra yengem de aynı şeyi ağlayarak, anlattı. 'Çok yalvardım ama yaptı' diye. Aradan çok uzun zaman geçti biliyorum ama vicdanen o kadar rahatsız oldum ki, artık iyice psikolojim bozulmaya başladı. Bunu adli mercilere bildirme gereği duydum. Suçlunun cezasını çekmesini istiyorum" demişti.

- Antalya

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:43 Kaynak: DHA
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