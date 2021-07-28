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Fatoş Yelliler'den eski eşi Berdan Mardini'ye uzaklaştırma - Son Dakika

Fatoş Yelliler'den eski eşi Berdan Mardini'ye uzaklaştırma

28.07.2021 08:34
Fatoş Yelliler'den eski eşi Berdan Mardini'ye uzaklaştırma, System.String[]

Yelliler, Mardini hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı ve valilikten yakın korunma talep etti.

Yelliler, Mardini hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı ve valilikten yakın korunma talep etti.

Dilekçede, Berdan Mardini'nin eski eşini daha önce de ölümle tehdit ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı belirtildi.

Mahkeme kararına göre Berdan Mardini, 2 ay süreyle eski eşi olan mağdur Fatoş Yelliler'e yaklaşamayacak, iletişim araçlarıyla rahatsız edemeyecek ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı.

Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Fatoş Yelliler'den eski eşi Berdan Mardini'ye uzaklaştırma

Berdan Mardini, Hakaret, Polis, Silah, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Fatoş Yelliler'den eski eşi Berdan Mardini'ye uzaklaştırma - Son Dakika Magazin


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