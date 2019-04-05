Fatsa Belediye Başkanı Kibar, Göreve Başladı

AK Parti
'den Fatsa
Belediye Başkanı seçilen İbrahim Etem Kibar
, mazbatasını alarak göreve başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı olarak Fatsa Belediye Başkanı seçilen Kibar, Kültür Sarayında düzenlenen programla İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Merve Bostan'dan mazbatasını aldı.
Kibar, daha sonra beraberindekilerle devir teslim töreni için Fatsa Belediyesine geçti. Belediye binası önünde Kibar'ı, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş karşıladı.
Törende konuşan Kibar, görevi devraldığı Muharrem Aktepe
ve belediye personeli ile vatandaşlara teşekkür etti.
Oy veren veya vermeyen herkese eşit bir şekilde Fatsa Belediyesini yöneteceklerini dile getiren Kibar, "Fatsayı birlikte istişare ederek yöneteceğimize sizlerin huzurunda bir kez daha söz vermek istiyorum. Gönül belediyeciliği hizmet anlayışıyla birlikte hep beraber mutlu olacağımız, insan olmanın hazzını ve mutluluğunu birlikte yaşayacağımız Fatsayı sizlerle inşa edeceğiz. Deneyimlerimiz ve birikimlerimizle tek yumruk olacağız. Allah'ım bizleri çıkmış olduğumuz bu yolculukta mahcup etmesin." dedi.
Törenin ardından Kibar, Ak Parti Ordu Milletvekili
Ergün Taşçı, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, MHP
Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak
ve belediye yetkilileriyle başkanlık binasındaki makamına geçerek görevi devraldı.