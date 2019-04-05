Son Dakika Haberleri: Fatsa Belediye Başkanı Kibar, Göreve Başladı

Fatsa Belediye Başkanı Kibar, Göreve Başladı

33 dakika önce

AK Parti'den Fatsa Belediye Başkanı seçilen İbrahim Etem Kibar, mazbatasını alarak göreve başladı.

Fatsa Belediye Başkanı Kibar, Göreve Başladı, System.String[]
AK Parti'den Fatsa Belediye Başkanı seçilen İbrahim Etem Kibar, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı olarak Fatsa Belediye Başkanı seçilen Kibar, Kültür Sarayında düzenlenen programla İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Merve Bostan'dan mazbatasını aldı.

Kibar, daha sonra beraberindekilerle devir teslim töreni için Fatsa Belediyesine geçti. Belediye binası önünde Kibar'ı, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Törende konuşan Kibar, görevi devraldığı Muharrem Aktepe ve belediye personeli ile vatandaşlara teşekkür etti.

Oy veren veya vermeyen herkese eşit bir şekilde Fatsa Belediyesini yöneteceklerini dile getiren Kibar, "Fatsayı birlikte istişare ederek yöneteceğimize sizlerin huzurunda bir kez daha söz vermek istiyorum. Gönül belediyeciliği hizmet anlayışıyla birlikte hep beraber mutlu olacağımız, insan olmanın hazzını ve mutluluğunu birlikte yaşayacağımız Fatsayı sizlerle inşa edeceğiz. Deneyimlerimiz ve birikimlerimizle tek yumruk olacağız. Allah'ım bizleri çıkmış olduğumuz bu yolculukta mahcup etmesin." dedi.

Törenin ardından Kibar, Ak Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak ve belediye yetkilileriyle başkanlık binasındaki makamına geçerek görevi devraldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:42 Kaynak: AA

İbrahim Etem Kibar, AK Parti, Fatsa, Güncel
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