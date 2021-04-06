Fatsa Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı - Son Dakika

Fatsa Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı

Fatsa Belediyesinin 2020 yılı hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan mali idare faaliyet raporu belediye meclisince oy çokluğu ile kabul edildi.

Fatsa Belediyesinin 2020 yılı hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan mali idare faaliyet raporu belediye meclisince oy çokluğu ile kabul edildi. Fatsa Belediyesi Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı 4'üncü dönem 1'inci birleşimine yönelik olağan meclis toplantısı, belediye toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplam 17 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, Meclis Başkan Vekillikleri, Katip Üyelikleri, Encümen ve İhtisas Komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi. Faaliyet Raporu görüşmelerinde, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, meclis başkanlığını Bünyamin Davu'ya devretti. Meclis Başkan Vekili Bünyamin Davu, 2020 mali yıl idare faaliyet raporunu, meclis üyelerinin bilgilerine sundu. Yapılan değerlendirme ve görüşmeler sonrası, Fatsa Belediyesi 2020 mali yıl idare faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda, gizli yapılan oylama sonrası Meclis Başkan Vekillikleri, Katip Üyelikleri, Encümen Üyeleri ve İhtisas Komisyonları Üye Seçimi gerçekleştirildi. Meclis başkan vekilleri, katip, encümen ve ihtisas komisyonları Meclis 1. Başkan Vekilliğine Bünyamin Davu (AK Parti), Meclis 2. Başkan Vekilliğine Hayrettin Kılıç (AK Parti), Katip Üyeliklerine; Abdullah Coci ( AK Parti) ve Arzu Ren ( AK Parti), Encümen Üyeliğine; Ercan Yurttaş ( AK Parti), Muharrem Okyay Sarıhan (AK Parti), Hakan Ulu (AK Parti), Plan Bütçe Komisyon Üyeliğine; Ercan Yurttaş(AK Parti), Serpil Koçan ( AK Parti), Mehmet Mutlu ( AK Parti), Mustafa Uzun ( AK Parti), Serkan Kara (CHP), İmar Komisyonu Üyeliğine; Ruhi Özbay( AK Parti), Muammer Serin ( AK Parti), Mustafa İşbilir( AK Parti), Yaşar Kulaksız (AK Parti), Onur Çam( CHP) seçildi. - ORDU

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