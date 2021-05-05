Fatsa Belediyesi can dostları unutmuyor - Son Dakika

Fatsa Belediyesi can dostları unutmuyor

05.05.2021 12:53
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ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediyesi, 17 günlük kısıtlama sürecinde sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor.

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediyesi, 17 günlük kısıtlama sürecinde sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Pandemi nedeniyle uygulanan 17 günlük kısıtlama döneminde Fatsa Belediyesi, sokak hayvanların beslenmesine yönelik tedbirleri arttırdı. Kısıtlamalarla birlikte, yiyecek ve su bulmakta zorlanan, kentin sokaklarında yaşayan hayvanların tüm yaşamsal ihtiyaçları, Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanıyor. Ekipler, kentin çeşitli noktalarında bulunan beslenme yerlerine düzenli olarak mama ve su takviyesi yapıyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, her zaman olduğu gibi kısıtlama sürecinde de sevimli dostların yanında olduklarını ve ilçenin 42 noktasında beslenme alanlarının her gün kontrol edildiğini ifade ederek, "Yılın her günü ilçemizin güzelliğine güzellik katan minik dostlarımız için çalışmalar yapıyoruz. Hem yiyecek, hem de su bulmakta zorlanan sevimli dostlarımıza bu zorlu süreçte de destek vermeye devam ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz tam kapanma döneminde, minik dostlarımızın etkilenmemesi çalışıyoruz. Fatsa'mızın 42 noktasına koyduğumuz beslenme yerlerimiz, ekiplerimiz tarafından her gün kontrol ediliyor. Bu kontroller sırasında eksiklik görülen noktalara hemen müdahale ediyor, takviyeler yapıyoruz. Popülasyonun fazla olduğu bölgelere giderek sevimli dostlarımızın beslenmesini sağlıyoruz. Tam kapanma döneminde de onlar için sahadaki görevimizi aksatmadan sürdürüyoruz" dedi. - ORDU

Fatsa Belediyesi can dostları unutmuyor
Fatsa Belediyesi can dostları unutmuyor
Fatsa Belediyesi can dostları unutmuyor
Fatsa Belediyesi can dostları unutmuyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Fatsa Belediyesi can dostları unutmuyor - Son Dakika


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