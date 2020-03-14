Fatsa Belediyesi'nin asfalt çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatsa Belediyesi'nin asfalt çalışmaları - Son Dakika

Fatsa Belediyesi'nin asfalt çalışmaları

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi tarafından koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde Barbaros Caddesi'nin ilk etabı olan 460 metrelik sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Fatsa Belediyesi'nin asfalt çalışmaları, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi tarafından koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde Barbaros Caddesi'nin ilk etabı olan 460 metrelik sıcak asfalt çalışmaları başladı.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Barbaros Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların başladığı Barbaros Caddesi'nde incelemelerde bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte koordineli olarak çalışmalarını yürüttüğümüz; uzun yıllardır alt yapı ve üst yapı sorunu devam eden ve şehir içi yolunun önemli yollarından biri olan Barbaros Caddesi'nin ilk etabı olan 460 metre sıcak asfalt çalışmaları başladı. Alt yapı eksiklikleri ve ağır kış şartları nedeniyle yapımı zaman alan yolumuz; yağmur suyu, kanalizasyon, kaldırım, aydınlatma çalışmaları tamamlandığında 1,5 milyon TL'nin üzerinde bir proje olacak. Bu projenin hayata geçirilmesi için olurları ve talimatları olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:44 Kaynak: İHA
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